Tweedehands auto kopen: EV, PHEV, benzine, hybride, of toch diesel?

Je zult momenteel maar autofabrikant zijn. Wat is de juiste overlevingsstrategie? Waarin investeren? Een heleboel niveaus lager kamp ik als occasionconsument met dezelfde twijfels ...

De belangrijkste wereldleider heeft zijn kiezers een gouden eeuw beloofd en denkt dat handelsbarrières, torenhoge invoerrechten en het afschaffen van EV-subsidies daartoe de juiste instrumenten zijn.



Met als gevolg dat er wereldwijd economische onzekerheid dreigt en er nog steeds angst bestaat voor een wereldwijde handelsoorlog. Al lijkt de ergste angel er nu wel uit.

Twijfels over automobiele toekomst

Maar ook los daarvan zat de Chinese economie al langer in het slop. En hoewel Europese consumenten minder in verwarring lijken dan de Amerikaanse, blijven hier ook veel twijfels over de automobiele toekomst. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan het wispelturige duurzaamheidsbeleid van de eigen overheden, maar ook de fluctuerende stroom- en brandstofprijzen spelen een rol.

Dat alles zet de mondiale autoverkopen flink onder druk. De ramingen voor de Nederlandse automarkt staan dit jaar op 370.000 nieuwe auto's, een daling van 11.000 ten opzichte van 2024. Volgens de experts vluchten veel autokopers de occasionmarkt op, die jaarlijks goed is voor ruim twee miljoen auto's.

Ook occasionkopers in onzekerheid

Best vreemd eigenlijk, want als occasionkoper krijg je evengoed met onzekerheid en dilemma's te maken. Dat merk ikzelf nu ook. Mijn stationwagon met dieselmotor heb ik al ruim vijf jaar en er staat bijna 3 ton op de klok.



Tijd voor verversing. Maar welke aandrijflijn kies je als je jaarlijks zo'n 25.000 kilometer rijdt, maximaal 15.000 euro wilt besteden, minstens 150 pk wenst en regelmatig op kampeervakantie gaat in de dunbevolkte binnenlanden van Europa?

Een elektrische stationwagon past niet binnen het budget, bovendien zou de gebrekkige laadinfrastructuur in de favoriete vakantiegebieden voor te veel laadstress zorgen.



Stekkerhybrides? Te complex!

Is een stekkerhybride een slimme optie? In theorie natuurlijk geweldig zuinig. Maar ook erg zwaar en dus ook duur in de wegenbelasting. Daar komt bij dat je voor 17 mille aan oudere auto's vastzit, en dan vind ik de complexe techniek wel een zorgenkindje. Als particulier kun je daar helemaal op leeglopen. Zelfs bij jongere PHEV's gaat er al veel mis. Vraag maar eens aan Ford en Volvo ...



Je komt haast in de verleiding om weer een - relatief betaalbare - Euro 6-diesel te kopen. Maar wat als een 'groener' kabinet de dieselrijder straks een politiek correct slachtoffer vindt die veel zwaarder mag worden belast om nieuwe EV-subsidies te financieren? Of krijgen we straks inderdaad wegenbelasting naar oppervlakte in plaats van gewicht?

Krachtige hybrides onder de 15 mille?



Oké, een hybride dus? Helaas: te duur met 150 pk plus. Dan ligt benzine nog het meest voor de hand. Maar ja, ook benzine wordt door hogere accijnzen en een nieuwe Europese CO2-heffing binnenkort veel duurder. En met mijn kilometers zijn de maandkosten lood om oud ijzer. Kortom, als occasionkoper worstelde ik evenzeer lang met de vraag op welk aandrijfpaard ik moest wedden.

Verslaafd aan diesel

Totdat ik op vakantie onlangs in een paar zuinige, betrouwbare maar turboloze huurauto's op benzine reed. Wat miste ik op de bergachtige wegen het koppel van mijn diesel! En toen volgde ook nog de internationale persintroductie van een krachtige plug-in hybride auto. Hetzelfde model wordt buiten Nederland ook geleverd als diesel.



Toen ik na de testritten in de PHEV-versie voor de gein ook een stukje met de diesel ging rijden, drong het tot me door. Na twintig jaar privé dikke diesels te hebben gereden, ben ik eraan verslaafd geraakt. Binnenkort is het tijd voor nummer 5. Al zal het waarschijnlijk ook wel nummer laatst worden ...