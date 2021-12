VIDEO REVIEW - Nu de batterijproblemen zijn gefikst, hoe goed is de Ford Kuga PHEV?

"Bij ons passen de deuren goed en vallen er geen bumpers af", zei een hoge Ford-manager vorig jaar, waarbij hij overduidelijk doelde op de kwaliteitsproblemen van Tesla. Misschien dat de man zijn woorden nu wil inslikken, want Ford heeft nog ernstigere problemen gehad dan Tesla. Met de batterij van de Kuga PHEV bijvoorbeeld, die spontaan in brand kon vliegen. En waarvoor de importeur een waarschuwing moest uitsturen naar bezitters om de auto niet op te laden. Uiteindelijk heeft Ford 27.000 Kuga's teruggeroepen naar de garage. Van allemaal moest de batterij in zijn geheel worden vervangen.

Ford Kuga PHEV heeft een elektrische actieradius van 50 kilometer

Maar goed, dat is geweest. Dus nu terug naar de orde van de dag. De Ford Kuga PHEV heeft een flinke viercilinder benzinemotor (2,5 liter), die geholpen wordt door een elektromotor. Samen leveren ze een vermogen van 225 pk. Op zijn 14,4 kWh accupakket zou de Kuga een elektrische actieradius van 50 kilometer moeten kunnen halen. Maak je optimaal gebruik van die mogelijkheid, dan moet je volgens Ford een brandstofverbruik van 1 op 83,3 kunnen halen. Wat een puur theoretische waarde is, want zo zuinig is de Kuga PHEV nou ook weer niet.



Iets groter dan zijn voorganger, met als gevolg meer binnenruimte

De derde generatie Kuga is 8,9 centimeter langer, 4,4 centimeter breder en 2,0 centimeter lager dan het vorige model, met een wielbasis die 2,0 centimeter groter is. Dat zou in het interieur voor marginaal meer binnenruimte zorgen. Het model is te koop als Titanium, Vignale en ST-Line, waarbij die laatste twee een uitgesproken eigen karakter hebben. Met zijn Vignale-label mikt Ford meer op luxe en exclusiviteit. De ST-Line kleedt de Kuga sportief aan. De lijst met (optionele) assistentie- en comfortsystemen is lang, met daarop onder meer Active Noise Control (dat in het interieur het motorgeluid dempt).