Wat is opvallend aan de elektrische Ford Mustang Mach-E GT?

Eerste indruk: een Mustang Mach-E die lekker 'dik' is. Toch kun je er bij de eerste aanblik niet meteen de vinger op leggen waar hij zijn 'vetheid' aan te danken heeft. Als je beter kijkt, zie je dat het dunne zwarte snorretje op de dichte neus van de Mach-E is vervangen door een grote zeshoekige 'grille' in plat honingraatmotief. Aan de bumpers hangen wat vollere luchtgeleiders en z'n 20-inch wielen zijn een duim groter dan tot nu toe af-fabriek werd geleverd. Toch heeft Ford de sportieve behandeling met enige terughoudendheid aangepakt: de Mustang Mach-E GT is niet zo in your face zoals we gewend zijn van de ST- en RS-modellen van het merk.

Aan boord zijn de veranderingen eveneens doeltreffend, maar niet ingrijpend. Hier en daar is een strookje suède te zien, en de GT-versie heeft ander meubilair gekregen. Eerder shopte Ford nog bij Recaro voor sportieve stoelen, maar die deal is inmiddels ontbonden. De ST-versie van de gefacelifte Ford Focus krijgt in het vervolg ook kuipen van eigen fabricaat. In de Mustang Mach-E GT mis je de Recaro-stoelen geen minuut: het nieuwe gestoelte zit om je lijf als je lievelingstrui. De GT heeft een zeer rijke standaarduitrusting. Een glazen panoramadak is de enige optie die tegen meerprijs bijbesteld kan worden. En je kunt zelf je favoriete kleur uitkiezen. Grabber Blue en Cyber Orange zijn exclusief voor de GT.

Wat is er goed aan de Mustang Mach-E GT?

Tot nu toe was de Mustang Mach-E AWD Extended Range met 98,7 kWh-accupakket de krachtigste variant. De GT-versie maakt gebruik van dezelfde 98,7 kWh-batterij, maar het gecombineerde vermogen van de twee elektromotoren (à 351 pk) is opgeschroefd naar een totaal van 487 pk. Met een maximum koppel van 860 Nm, heb je bovendien 290 newtometer (!) méér tot je beschikking.

Ook al weegt de auto dik 2000 kilo, hij slingert zich in slechts 3,7 seconden naar de honderd. Maar Ford is met die opgave wel een beetje stout geweest: de meting is uitgevoerd met een rollende start. Het siert Ford om dat ruiterlijk toe te geven, en verdedigt zich door te vertellen dat dit een gebruikelijke methode is om de acceleratietijden van EV's te meten. Schijnt de concurrentie ook te doen. Hoe dan ook: 3,7 seconden is nog altijd een erg indrukwekkende tijd!

Ford voorziet de Mustang Mach-E GT standaard van een adaptief onderstel, waarvan de dynamische eigenschappen naar een hoger niveau zijn getild. En dat is maar goed ook, want de standaard Mach-E is nadrukkelijk op (Amerikaans) comfort afgestemd. Van deinerigheid kan de GT moeilijk worden beticht. Dankzij de modificaties aan het onderstel, verandert hij zeer doelgericht van richting. In de besturing zit genoeg gevoel om de tweetonner op de centimeter nauwkeurig in een bocht te kunnen plaatsen. Er zit zelfs een speciaal circuitprogramma op: Untamed Plus.

Wat kan er beter aan de Mustang Mach-E GT?

De sportieve aanpassingen aan het onderstel smoren de bewegingen van de carrosserie effectief in de kiem, maar als je op zoek gaat naar extreme uitdagingen, stuit je toch op enkele onhebbelijkheden. Op de testroute door de bergen van Kroatië, waar het asfalt soms van belabberde kwaliteit is, leken de voor- en achterwielophanging soms de harmonie te verliezen. We pakten de auto bij kop en kont, en merkten dat de kop soms flink in de veren wil duiken, terwijl de kont zich dan juist onbeweeglijk toont. Ook wanneer je gebruik maakt van het volle acceleratievermogen, lijkt de neus het luchtruim te willen kiezen en toont de achterwielophanging zich minimaal toegeeflijk. Een gedrag dat de auto bij lagere snelheden en op een ondergrond van betere kwaliteit overigens niet vertoont.

Ford geeft een bruto accucapaciteit van 98,7 kWh op, en zegt dat 88,0 kWh daarvan bruikbaar is (netto capaciteit). Evengoed gigantisch, de meeste concurrenten hebben een (fors) kleinere accu. De Mustang Mach-E GT heeft een WLTP-actieradius van 500 kilometer. Snelladen kan met een maximum vermogen van 150 kW, wat een keurige, gangbare waarde is. Omdat de accu zo groot is, duurt het ongeveer drie kwartier koffiedrinken om de accu van 10 procent vulling weer op 80 procent te krijgen. Gevoelsmatig een eeuwigheid, na een half uur is ons geduld op. De langere laadtijd is echter logisch vanwege de grote capaciteit van de batterijen.

Wanneer komt de Mustang Mach-E GT en wat gaat-ie kosten?

Je kunt de Ford Mustang Mach-E GT inmiddels bestellen. De auto kost 75.490 euro. Dat is 7850 euro duurder dan de 351 pk sterke variant met 98 kWh-accupakket en vierwielaandrijving. Maar voor dat bedrag krijg je veel méér dan alleen twee krachtigere elektromotoren en verbeterde prestaties. De standaarduitrusting van de GT-versie omvat bijvoorbeeld ook 20-inch wielen, een audiosysteem met tien luidsprekers van Bang & Olufsen, een adaptief gedempt onderstel, sportstoelen en een nog rijkere veiligheidsuitrusting. Tel dat allemaal bij elkaar op, en de meerprijs van de GT-versie valt alleszins mee.

Wat vind ikzelf van de Ford Mustang Mach-E GT?

Ik was al diep onder de indruk van de Mustang Mach-E, en de nieuwe GT-versie heeft dat gevoel alleen maar versterkt. Met zijn krachtige elektro-aandrijving is het dikke pret, sturen doet-ie als de beste EV's en de standaarduitrusting omvat alles wat je verwende hartje begeert. Toch is het goed dat Ford geen ST- of RS-logo op de auto heeft geplakt; zo (extreem) sportief is deze nieuwe versie van de Mustang Mach-E nou ook weer niet. Snel is-ie daarentegen wel degelijk. Zeg maar gerust: razend snel. En heel erg fijn.