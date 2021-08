Als wij een elektrische auto op de Auto Review-redactie hebben, dan onderwerpen wij hem aan een actieradiustest. Want bij een EV wil je natuurlijk weten: haalt hij zijn opgegeven bereik? En zoals je kunt zien in ons verzamelartikel, hebben wij al 23 auto's de maat genomen. Welke staat er bovenaan? Niet de Tesla Model 3, Polestar 2 of Porsche Taycan. Het is voorlopig de Ford Mustang Mach-E die er met onze actieradiustrofee vandoor gaat.

Ford Mustang Mach-E GT met bijna 500 pk

Is er reden om verontwaardigd te zijn? Ford 'misbruikt' immers de roemruchte Mustang-naam voor een elektrische auto. Welnee, er is niks om je over op te winden. Of het moeten de prestaties van de Mach-E zijn. Want zoals het een stroom-suv betaamd, wil de grote Ford prima van zijn plek. De 487 pk sterke GT-variant van de Mustang Mach-E raast in 3,8 seconden naar 100 km/h. Al moeten we eigenlijk het woord 'razen' niet gebruiken natuurlijk, want een EV hoor je niet.

In Untamed-modus bromt de Mach-E je tegemoet

Althans, de meeste EV's hoor je niet ... Want Ford heeft - net als Porsche voor de Taycan - iets leuks bedacht voor de Mach-E. Zet je hem in de wildste rijmodus, dan komt er een ingehouden maar indrukwekkende brom uit de luidsprekers. Bij doorgewinterde petrolheads gaan daarvan de haren overeind staan, want het is nep, maar geloof ons ... de beleving in de Mustang Mach-E wordt er een stuk spannender van.

Kippenvleugeltjes en bier uit de bagageruimte?

Hoe dan ook, met sportieve prestaties en een scherp rijgedrag alleen kom je er niet in elektroland. Early adopters - zo mogen we EV-rijders gerust noemen - willen ook gadgets. En daarvan heeft de Ford Mustang Mach-E er een paar. Het Tesla-achtige display in het midden is enorm en heeft een geinige fysieke draaiknop op de onderste helft. De frunk - de bagageruimte voorin - kun je makkelijk met een hogedrukspuit reinigen. Ford denkt namelijk dat je er kippenvleugeltjes en bier uit gaat eten ...