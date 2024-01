BMW i5 (2024) test: zo snoert de elektrische 5-serie al zijn cririci de mond

De elektrische BMW i5 is het pronkjuweel van de 8e generatie 5-serie. Van alle Duitse merken, lijkt BMW de meeste lol te beleven aan de overgang naar elektrische auto's. Bij de nieuwste 5-serie wordt slechts in een bijzin van een bijzin verteld dat-ie ook met verbrandingsmotoren op de markt komt.



Bij de BMW 7-serie zagen we hetzelfde gebeuren, ook daar waren alle ogen gericht op de volledig elektrische BMW i7. Waar een merk als Volkswagen moeite heeft met de overstap naar elektrische auto's, heeft BMW de smaak juist te pakken. In 2025 komt de elektrische 3-serie op de markt, die het begin is van een nieuwe ingetogen designkoers. Met gevoel voor het verleden heeft BMW het voorproefje Neue Klasse genoemd, naar de reeks modellen in de jaren zestig waarmee het merk zich nestelde aan de top van de autofabrikanten. De 5-serie valt nog niet onder de nieuwe richting en is dus minder bescheiden vormgegeven.



In elk segment een elektrische BMW



Maar BMW wacht niet tot 2025 met het elektrische offensief; nu al biedt het merk in bijna elk segment ook een elektrische variant aan. Bij de introductie van de nieuwe 5-serie spelen de klassieke verbrandingsmotoren en de nieuwe plug-in hybride zelfs helemaal geen rol. Alle testauto's die klaarstaan voor de pers, zijn volledig elektrisch. Heel kort stippen we de 530e PHEV nog aan; die kan nu 102 kilometer op stroom rijden dankzij een nieuw batterijpakket van 19,8 kWh. Maar dat is het laatste wat we over benzinemotoren vertellen. De hoofdrol is vanaf nu voor de BMW i5 eDrive40.

Hofmeister-knik is terug



Waar BMW met de i7 volledig over de top ging met een angstaanjagend grote 'grille', worden bij de i5 de gemoederen wat tot bedaren gebracht. De i5 is meer een klassieke en ingetogen zakensedan, die inmiddels is gegroeid tot een lengte van 5,06 meter. Daarmee is-ie bijna 10 centimeter langer dan het oude model. Parkeergarages en pittoreske binnensteden worden minder zijn domein, want de toch al behoorlijk voluptueuze 5-serie groeide in de breedte met nog eens 3,2 centimeter. Bovendien is hij nu 3,6 cm hoger. De wielbasis doet een bescheiden duit in het zakje en neemt met 2 centimeter toe tot 299,5 cm. De Hofmeister-knik bij de achterportieren is een fraaie verwijzing naar het verleden, maar verder doet het ontwerpteam van Adrian van Hooijdonk niet aan nostalgie.



Groot, maar niet per se ruim

De beste plek in de i5 is achter het stuur. Dankzij de perfecte ergonomische wisselwerking tussen de stoelen, de pedalen en het verstelbare stuur is de bestuurder optimaal in de auto geïntegreerd. Het zitcomfort is meesterlijk. Sportstoelen zijn standaard, maar tegen meerprijs krijg je comfortstoelen die je niet tegen de harde zijwangen drukken. Ook de achterbank biedt voldoende comfort dankzij de fijne positie van de rugleuning. Jammer dat de i5 ondanks zijn enorme lengte toch geen ruimtewonder is.



Gelukkig geen iX-systeem



De ergonomie gaat verder dan alleen de zitpositie. Het digitale dashboard is met twee schermen (12,3 en 14,3 inch) als het ware rond de bestuurder gebouwd. Ondanks minder knoppen en schakelaars dan in de oude 'Fünfer', is de bediening voorbeeldig. BMW heeft geluisterd naar de niet malse kritiek op het systeem uit de BMW iX. De structuur was zo onoverzichtelijk dat je regelmatig vastliep in een vaag submenu. Het basismenu is nu logischer, zodat je niet meer wanhopig hoeft te zoeken naar functies die je vaak gebruikt. Verder heeft de i5 sneltoetsen (Quick Select). Mocht je er dan nog niet uitkomen, dan biedt de excellente spraakbediening soelaas.



“Welbeschouwd slaat het kunstmatige geplingplong van Hans Zimmer nergens op.”

Hans Zimmer

Op de weg week BMW gelukkig nooit af van het rechte pad. De achterwielaangedreven i5 eDrive40 is 'slechts' het instapmodel, maar is toch al goed voor 340 pk en 430 Nm. Zoals je mag verwachten van een elektrische auto reageert hij snel en soepel op het voormalige gaspedaal. De door Hans Zimmer gecomponeerde geluiden leiden maar af, welbeschouwd slaat het kunstmatige geplingplong nergens op.



Actieradius BMW i5 eDrive40



Wél imposant is de manier waarop hij met de beschikbare energie omspringt. Moeiteloos halen we 19,8 kWh/100 km, wat niet eens ver boven het WLTP-verbruik ligt (18,9 kWh) Daarmee zou een actieradius van 418 kilometer mogelijk zijn, voor de meeste bestuurders afdoende om hooguit een keer per week op te laden. Dat gaat nog met 400 volt (800 is bij veel duurdere modellen al de norm), maar de 81,2 kWh-batterij is dankzij een vlot laadvermogen van 205 kW in 30 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen.



BMW zegt dat de laadcurve zo stabiel is dat je het kunt vergelijken met 800 volt-techniek. Normaal gesproken vlakt de laadsnelheid af naarmate de batterij voller raakt, maar daar heeft de i5 geen last van, beweren de techneuten. Dat vraagt om een EV-dossier, waarbij we de i5 langer kunnen testen. Een groot voordeel is dat je niet meer met pasjes of een app hoeft te hannesen. Stop de stekker in de lader en het laadfeest begint vanzelf - de auto maakt zelf contact via een elektronische interface. Een warmtepomp is standaard.

Pièce de résistance

Het meest onder de indruk zijn we van het onderstel, wat ons betreft het hoogtepunt van de i5. Natuurlijk biedt hij het comfort dat je van een reislimousine verwacht, maar hij voegt daar een verrassende souplesse aan toe. Alle i5-modellen hebben standaard luchtvering op de achteras. De soepele spagaat tussen comfort en sportiviteit op snelle binnenwegen is aan het adaptieve onderstel Professional te danken, maar daarvoor moet je wel bijbetalen. Dan komt de carrosserie vier millimeter dichter bij het asfalt te liggen en naast de verstelbare schokdempers krijg je ook vierwielbesturing en actieve rolstabilisatie. Doordat de rolstabilisatie actief wordt afgestemd op de rijomstandigheden, zijn enerzijds hoge bochtsnelheden mogelijk en worden anderzijds oneffenheden vereffend alsof je in een klassieke Franse limousine rijdt.

“Het meest onder de indruk zijn we van het onderstel, wat ons betreft het hoogtepunt van de i5.”

Gelukkig doet BMW geen 'Volkswagentje' door opzichtig te bezuinigen op kwaliteit. De portieren vallen met een zachte plof in het slot, de afwerking is prachtig tot in de kleinste details, de verschillende onderdelen sluiten op de millimeter nauwkeurig op elkaar aan. Kies je voor het standaard interieur, dan worden geen dieren geslacht. Maar als je toch niet zonder the smell of koeienhuiden in the morning kunt, belt BMW tegen een meerprijs graag het abattoir.



BMW i5 prijs (2024)



Tot slot de prijs van de BMW i5 en BMW 5-serie. Alle modellen met een verbrandingsmotor zijn mild hybrids met een 48-volt accu en uitgerust met een nieuw ontwikkelde 8-trapsautomaat. De 520i levert 208 pk, de 520d en 520d xDrive 197 pk. Prijzen beginnen bij 65.379 euro voor de BMW 520i sedan. 'Onze' BMW i5 eDrive40 is er vanaf 77.572 euro. Voor de sterkste elektrische uitvoering (BMW i5 M60 xDrive met twee elektromotoren, 601 pk en 820 Nm ) moet je minimaal 108.427 euro neertellen. En voor de volledigheid: de prijzen voor de plug-in hybride BMW 530e beginnen bij 70.272 euro.



Conclusie: missen we de zescilinder?



De nieuwe BMW i5 eDrive40 haalt alles uit de kast om aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen. De elektromotor presteert goed en de laadsnelheden zijn dik in orde. Maar vooral het onderstel maakt indruk, met een zeldzaam soepele spagaat tussen comfort en sportiviteit. Voor een auto in deze prijsklasse zijn de kwaliteit en afwerking uitstekend. Eigenlijk hebben we de zescilinder lijnmotoren niet gemist.



