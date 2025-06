Dit beest veroorzaakt meer schade aan je auto dan je denkt

Nieuws

Het is weer die tijd van het jaar: de zon brandt, de bomen zitten vol bessen, de bessen worden gegeten door vogels en die kakken je auto onder met een chemisch goedje waar de honden geen brood van lusten. Let op, want als je de vogelpoep niet snel verwijdert, is de schade mogelijk onherstelbaar.

Het late voorjaar en de vroege zomer zijn de vervelendste tijden als het om vogelpoep op je auto gaat. Vogels eten in deze periode vaak (rode) besjes. Dit zorgt ervoor dat de chemische samenstelling van hun uitwerpselen zuurder is dan normaal.

Dit zuur tast de lak van je auto aan. Daar komt in deze tijd van het jaar vaak een brandende zon bij die ervoor zorgt dat de vogelkak in de lak brandt en moeilijk te verwijderen is, of zelfs onherstelbare schade oplevert. Wij hebben wat tips om blijvende schade te voorkomen.

Let op waar je parkeert

Géén vogelpoep op je auto is natuurlijk het best. Voorkomen is beter (en prettiger) dan genezen. Let dus op waar je parkeert. Het liefst niet onder een boom, en al helemaal niet onder een boom met bessen. Niet alleen zorgen de bessen voor een zure samenstelling van de uitwerpselen, ook is de kans op vogels veel groter in een boom vol vogelvoer.

Verwijder de vogelpoep zo snel mogelijk

Als de poep nog erg vers is (warm en zacht), is er nog weinig aan de hand. De zon heeft dan nog geen tijd gehad om het zuur te laten inbranden. Je verwijdert de boel dan eenvoudig met een vochtige of natte vezeldoek. Het maakt dan niet eens veel uit of je warm water of zeep gebruikt. Gebruik geen droge doek. De ontlasting kan harde stukjes en zaadjes bevatten die in de lak krassen.

Opgedroogde vogelpoep verwijderen

Het wordt vervelender als de vogelpoep al opgedroogd is. Gebruik bij het schoonmaken dan een oplossing van zeep/afwasmiddel in warm water en een microvezeldoek. De temperatuur zorgt ervoor dat de vogelpoep snel zachter wordt. Daardoor lost deze gemakkelijker op en is de kans op krasjes kleiner.

Laat het warme water en de zeep het werk doen en ga geen grote druk uitoefenen op de vlek, want ook daarmee vergroot je de kans op krassen. Wat ook goed werkt is om een natte doek of een prop nat toiletpapier een paar minuten op de vlek te leggen. Hierdoor week je de vogelstront er al deels vanaf.

Ingebrande vogelpoep verwijderen

Wanneer je vogelkak te lang laat zitten en je auto daarmee regelmatig in de zon staat, loop je grote kans dat de poep in de lak brandt. Je ziet dit pas nadat je de zooi verwijderd hebt. Je auto lijkt schoon te zijn, maar als je goed kijkt, zie je dat de contouren van de vlek zijn ingebrand; er blijft een witte waas over.

Vooral op een donkere lak is dit goed te zien. Nog steeds hoeft het geen blijvende schade te zijn. Er bestaan speciale schoonmaakmiddelen om ook deze vlekken te verwijderen, zoals de insectenverwijderaar van HG of speciale schoonmaakmiddelen voor vogelpoep. Als de plekken echt goed ingebrand zijn dan maak je nog kans door de auto te polijsten of te laten polijsten.

Bescherm je lak

Er zijn ook middelen op de markt die de lak van je auto beschermen door een dun laagje aan te brengen. Zo’n laag maakt het schoonmaken gemakkelijker en zorgt dat vlekken minder snel inbranden. Nadeel is dat je behandeling moet herhalen wanneer je de auto een aantal keer hebt gewassen.

Verwijder vogelpoep zo snel als mogelijk

Je hoeft niet gelijk in paniek te raken wanneer een vogel het op jouw auto heeft voorzien, maar je doet er vervolgens wel goed aan om de vogelpoep niet lang te laten zitten. Zeker niet wanneer de auto in de zon staat. De meeste schade is kosteloos op te lossen, soms heb je speciale middelen of zelfs hulp van professionals nodig. Maar laat je vogelpoep echt lang inbranden, dan loop je een aanzienlijke kans dat je lak onherstelbaar beschadigt.