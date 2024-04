Saharazand: hoe kwam het hier terecht en hoe krijg je het van je auto af?

Nieuws

Afgelopen week was je auto ineens bedekt door een laag viezigheid. Dit gele poeder is Saharazand. Maar wat is Saharazand, hoe komt het op onze auto’s terecht en hoe haal je het weer veilig van je auto af?

Wat is Saharazand?

De Sahara is met een oppervlakte van ruim 9 miljoen vierkante meter het grootste woestijngebied ter wereld. Het gebied is ongeveer 217 keer groter dan Nederland. De laag viezigheid op je auto was oorspronkelijk zand uit de Sahara. Al is de term ‘Saharazand’ eigenlijk geen correcte benaming.

De Sahara bestrijkt een groot deel van Noord-Afrika

Hoe komt Saharazand in Nederland terecht?

Het Saharazand dat hier eindigt is namelijk zó fijn, dat we het Saharastof noemen. Weer wat geleerd. Dit komt in de lucht terecht en wordt meegevoerd door de wind. Waarheen is afhankelijk van de windrichting. Deze week was Europa aan de beurt. Vooral Spanje werd hard getroffen: de lucht kleurde oranje en het stof irriteerde de luchtwegen van de lokale bevolking.

Uiteindelijk komt het Saharazand in Nederland terecht. Wij merken er weinig van dat het in de lucht zit, tot het gaat regenen. De regen neemt het stof mee naar beneden en zodra het weer opklaart, zie je het stoffige cadeautje dat is achtergebleven op je auto, ramen en tuinmeubels.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Hoe haal je Saharazand van je auto af?

Ook voor Saharazand geldt: voorkomen is beter dan genezen. Dus parkeer je auto binnen, de volgende keer dat er Saharazand verwacht wordt. Als je die mogelijkheid tenminste hebt. Anders rol je automatisch in stap 2: Saharazand van je auto wassen. Je wilt geen krassen of andere schades veroorzaken, dus is het uit den boze om een droge doek over je auto te halen. De kans is namelijk groot dat je hiermee krassen in je lak krijgt.

De juiste strategie is om te beginnen met het afspoelen van het losse zand met water. Vergeet daarbij niet de wielkuipen, hier wil het zand zich nog wel eens ophopen. Maak ook de dorpels schoon. Na het verwijderen van het zand was je de auto met autoshampoo en een microvezeldoek. Doe dit voorzichtig om krassen te voorkomen en spoel de doek regelmatig om eventuele zandresten te verwijderen. Eindig met een laatste spoeling met water en droog de auto met een zachte doek.