Deze 10 plekken kun je beter vermijden als je niet in de file wilt staan

Knipperende matrixborden, piepers die koud worden: het leven valt niet mee als je in de file staat. Op deze 10 plekken stonden in 2023 de meeste files in Nederland. Vooral de A27 is met drie plekken in de top 10 een soort Highway to Hell.



Volgens cijfers van de RAI Vereniging waren er op 1 januari 2024 bijna 9,45 miljoen auto’s geregistreerd in Nederland. En dan gaat het alleen nog om personenauto’s. Er rijden ook nog duizenden bestelwagens, vrachtwagens en autobussen over de snelweg. Vind je het gek dat we zo vaak in de file staan.

Het is een twijfelachtige eer, maar de plek waar je de meeste kans hebt om in de file te belanden, is de A27 tussen Lexmond en Werkendam. Dat was in 2022 ook al het geval. Plek 2, 3 en 4 zijn allemaal nieuw in de filelijst.



File top 10 2023



A27 Utrecht -> Breda (tussen Lexmond en Werkendam) A27 Breda -> Utrecht (tussen Geertruidenberg en Gorinchem) A58 Breda -> Eindhoven (tussen Moergestel en Oirschot) A2 Den Bosch -> Utrecht (tussen knooppunten Empel en Kerkdriell) A4 Den Haag -> Rotterdam (tussen Den Haag-Zuid en de Ketheltunnel) A2 Utrecht -> Den Bosch (tussen Geldermalsen en knooppunt Deil) A15 Rotterdam -> Nijmegen (tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht) A27 Almere -> Utrecht (tussen De Bilt en knooppunt Rijnsweerd) A50 Arnhem -> Eindhoven (tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef) A20 Gouda -> Hoek van Holland (tussen knooppunt Terbregseplein en Kleinpolderplein) * bron: RAI Vereniging en ANWB



Aantal auto’s in Nederland door de jaren heen

Aan de hand van de cijfers van de RAI Vereniging is ook te zien hoe het wagenpark in Nederland zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Dit begon bijna 125 jaar geleden in 1900 met 200 auto’s. Tien jaar later was dit vertienvoudigd, en in 1940 reden er al 100.000 auto’s rond in Nederland. Dit aantal zakte naar 30.000 in de Tweede Wereldoorlog, maar groeide in de wederopbouwjaren weer snel.

In 1965 reden er voor het eerst meer dan een miljoen auto’s (1.272.000 stuks) in Nederland. Aan het begin van de jaren negentig was dit aantal al gestegen tot meer dan 5 miljoen auto’s. Negen jaar geleden werd de mijlpaal van 8 miljoen personenauto’s bereikt, en zes jaar later waren er 9 miljoen personenauto's met Nederlands kenteken.