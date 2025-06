Onderzoek: PHEV-batterijen zijn even duur als EV-accu's

Nieuws

De relatief kleine batterij van 20 kWh die je in plug-in hybride auto’s aantreft, is even duur als het grote accupakket van een volledig elektrische auto met 65 kWh. Dat zit zo ...

In een uitgebreid rapport over de batterijen van elektrische auto’s doet het Internationaal Energieagentschap (IEA) een opvallende uitspraak: “In 2024 was de gemiddelde prijs van een PHEV-accupakket van 20 kWh – ongeveer het wereldwijde gemiddelde voor plug-in hybrides – ongeveer gelijk aan die van een BEV-accupakket van 65 kWh, het wereldwijde gemiddelde voor elektrische auto's.”

Die conclusie komt voort uit feit dat de batterijprijs per kilowattuur voor plug-in hybrides in 2024 drie keer zo hoog was als die van volledig elektrische auto’s.

Waarom batterijen voor PHEV's zo duur zijn

Logischerwijs volgt de vraag: waarom zijn de kWh’s van een plug-in hybride zo duur? Het korte antwoord luidt: vanwege het kleine formaat van het accupakket en de grote prestaties die het moet leveren.

Het uitgebreide antwoord is ingewikkelder. Om te beginnen wordt de prijs van essentiële accu-onderdelen zoals het batterijmanagementsysteem bij het PHEV-pakket over minder batterijcellen verdeeld, waardoor de prijs per kWh stijgt.

Daar komt bij dat het accupakket van een plug-in hybride vanwege ruimtegebrek vaak een complexer ontwerp heeft, wat de productiekosten verhoogt. Bovendien moet elke batterijcel een hoog vermogen leveren wanneer de stekkerauto volledig op stroom rijdt. Dit vereist een andere samenstelling van de cel, wat de kosten per kWh verder opkrikt.

Prijs accupakket ongeveer 5700 euro

De prijs van een batterij voor een volledig elektrische auto dook in 2024 onder de magische grens van 100 dollar per kWh. Wat betekent dat een accupakket van 65 kWh ongeveer 6500 dollar (ca. 5700 euro) kost. En blijkbaar kost een PHEV-batterij van 20 kWh evenveel.

20 kWh is trouwens grofweg de batterijcapaciteit van de nieuwe Toyota RAV4 (zie onderstaand artikel) en de nieuwe stekkerhybrides van Volkswagen, zoals de Volkswagen Golf GTE.

Het IEA bestaat uit 190 energie-experts en statistici uit 29 landen. Dat zijn voornamelijk westerse landen, waaronder Nederland en België.