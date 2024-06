Nieuws

We hebben er lang op moeten wachten, maar hier zijn dan eindelijk de eerste foto's van de nieuwe Fiat Panda. Al gaat de kleine Fiat voortaan als Grande Panda door het leven. Komt er dan ook nog een piccolo Panda?

Fiat Panda's houden het lang vol. Niet zo lang als een wilde panda (gemiddeld 20 jaar), maar voor autobegrippen heel lang. De huidige Fiat Panda werd in 2012 geïntroduceerd en is inmiddels 12 jaar oud. De generatie daarvoor kwam in 2003 op de markt en hield het bijna tien jaar vol. De oer-Panda veegt hier de vloer mee aan, want die werd in 1980 gepresenteerd en verdween pas ruim 20 jaar later uit de showroom.

Hiermee is de Panda een beetje de Mercedes G-klasse van Fiat; ook die wordt maar mondjesmaat vernieuwd of opgevolgd door een nieuwe generatie. En dat vindt iedereen prima.

Van A naar B

Met de nu gepresenteerde nieuwe 5-deurs Fiat Panda (we moeten dat 'Grande' nog in onze hersens stampen), grijpt Fiat qua design terug op de allereerste Panda. Dat zie je vooral als je de B-segment-auto schuin van achteren bekijkt; de achterklep en de C-stijl zijn onmiskenbaar Panda. Maar wacht eens even, is de Fiat Panda geen A-segmenter? Ja, dat was-ie wel. Maar Fiat heeft het nu over een auto in het B-segment. Fiat lichtte al eerder een tipje van de sluier op met het studiemodel City Car (zie de middelste foto hieronder).

Stuk langer geworden en meer SUV

De nieuwe Fiat Panda is met 3,99 meter dan ook een stuk langer dan de uitzwaaiende versie (3,68 m.) En die was voor een A-segmentauto eigenlijk al best lang. Een Kia Picanto is 3,59 meter lang en een Volkswagen Up 3,60 meter. De Panda schuift een plekje op. Verder is-ie meer SUV-achtig geworden, zoals dat ook met de Toyota Aygo gebeurde.

Op de hoogte blijven van de nieuwe Fiat Panda? Meld je aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Jaa, dakrails!

Gelukkig heeft de nieuwe Panda dakrails gekregen. Al weten we nog niet of die standaard zijn. Een Panda zonder dakrails is zoiets als een pizza margherita zonder mozzarella. Leuke vondst is de uitgespelde modelnaam op de flanken die een verwijzing is naar de Panda 4x4. Van elke generatie bestaat een vierwielaangedreven versie, maar of de Grande Panda er ook als 4x4 komt, is nog niet bekend. Vast wel.

Een ander geintje vind je op de brede C-stijl. De vier letters van de naam Fiat in het zwarte gedeelte veranderen, afhankelijk van hoe je ertegenaan kijkt. Dit heet een lenticulair effect. Waarin het verandert, is ons niet helemaal duidelijk. Fiat heeft het over 'vier balken'. Het oude Fiat-logo? Nee, dat bestond uit vijf strepen/balken. Hoe dan ook: het is weer eens wat anders.

Fiat Panda: elektrisch én hybride

Fiat geeft nog niet veel vrij, maar zegt wel dat de nieuwe Fiat Grande Panda ook als hybride wordt geleverd. Niet alleen elektrisch dus. Daar zitten de Italianen helemaal niet op te wachten en traditiegetrouw worden Panda's in het thuisland gretig gekocht. De Panda staat op een nieuw platform dat geschikt is voor meerdere aandrijfvormen. Topman Olivier François had het eerder over 'electric, hybrid and ICE powertrains', dus ga er maar vanuit dat er ook een versie komt met alleen een verbrandingsmotor.

De Fiat-baas vertelde eerder dat de elektrische Panda zijn basis 'zeer waarschijnlijk' zou delen met de Citroën ë-C3, net als Fiat onderdeel van Stellantis. Dat is Lancia ook, dus is het logisch dat de elektrische Panda de bekende 156 pk-elektromotor van de nieuwe Lancia Ypsilon krijgt. Die vind je ook in de elektrische Opel Corsa en Peugeot 208.

Als richtprijs gaf hij toen een bedrag van om en nabij de 25.000 euro op, waarmee de Panda de duurste ooit zou worden. De hybride Panda wordt ongetwijfeld goedkoper en krijgt wellicht de mild hybride aandrijflijn van de Fiat 500 Hybrid. Al wordt ook gesproken over een nieuwe 1,2-liter aandrijflijn met 100 pk.

Nieuwe Fiat Panda maakt debuut op 4 juli 2024

Het werelddebuut van de nieuwe Fiat Grande Panda vindt plaats op donderdag 4 juli 2024 in Turijn. Dat is eerder dan 11 juli, de datum die eerst gecommuniceerd werd. Op die dag bestaat Fiat namelijk 125 jaar. Maar 4 juli heeft voor Fiat ook een bijzondere betekenis. Op die dag werd in 2007 de nieuwe 500 aan de wereld gepresenteerd. Een mediaspektakel van jewelste, waar de stad Turijn nu nog van moet bijkomen. Of de onthulliing van de Panda net zo spectaculair wordt, is nog even afwachten.

Dan nog even over die toevoeging 'Grande'. Dat heeft Fiat eerder gedaan, namelijk met de Grande Punto. Die was ook een stuk groter dan zijn voorganger die dan ook nog een tijdje in productie bleef. Dat gebeurt nu ook met de 'oude' Panda die hierna door het leven gaat als Fiat Pandina, als voordeliger alternatief voor de Grande Panda. Wat ons betreft kan dat prima, want de Panda is toch een soort van tijdloos.



Fiat Grande Panda levertijd

Wanneer precies de nieuwe Panda op de markt komt, is nog niet bekend, maar reken in ieder geval nog op 2024. Hoe leuk we de huidige Panda ook nog vinden, hij loopt wel op zijn achterste benen en veel consumenten wijken uit naar nieuwere auto's. Fiat heeft aangegeven dat het tot 2027 elk jaar met een nieuw model komt.