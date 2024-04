Nieuws

Volkswagen presenteerde deze week tijdens Auto China 2024 in Beijing een nieuw submerk én een studiemodel dat toont hoe EV’s van het merk er in de toekomst uit gaan zien. In China welteverstaan. Wij krijgen namelijk niets van dit alles in Europa, maar vinden we dat jammer?

Het lanceren van het op jongeren gerichte submerk Volkswagen ID.UX en de Volkswagen ID.CODE is namelijk deel van de zogenaamde ‘in China, voor China’-strategie van de Wolfsburgers. Volkswagen wil zijn kelderende verkoopaandeel in China weer opkrikken, en brengt daarom een nieuwe designtaal en een heleboel nieuwe modellen naar het land.

Tegen 2030 moeten er maar liefst 16 elektrische Volkswagens beschikbaar zijn voor de Chinezen. Wij vragen ons af of we het jammer moeten vinden dat wij daar in Nederland geen graantje van meepikken.

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief voor meer nieuws als dit!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

De 'nieuwe' Volkswagen ID.UNYX (boven) en de Cupra Tavascan (onder)

Volkswagen ID.UX

Laten we beginnen met Volkswagen ID.UX. Dit submerk is volgens Volkswagen in het leven geroepen om jongere doelgroepen te bedienen. Het eerste model onder het nieuwe merk is de Volkswagen ID.UNYX. Deze auto komt pas in 2027 op de markt, maar wordt nog dit jaar onthuld. Spannend wordt dat niet, aangezien er al beelden zijn uitgelekt van het model. In feite is de ID.UNYX niets meer dan een Cupra Tavascan met Volkswagen badges (zie foto’s hierboven).

Dit trucje haalde Volkswagen eerder uit in China. Met het submerk Jetta begonnen de Duitsers vijf jaar geleden met de verkoop van auto’s die zijn gebaseerd op bekende namen als de Seat Toledo, Seat Ateca en de Skoda Karoq.

We vinden de Tavascan, en dus ook de ID.UNYX, best een fraaie auto. Maar op deze manier 'nieuwe' modellen uitbrengen, voelt nogal inspiratieloos. Sterker nog, het wekt de indruk van een gebrek aan creativiteit en daadkracht. Dit soort marketingtrucs mag Volkswagen wat ons betreft in China houden.

Volkswagen ID.CODE

Dan het studiemodel, de Volkswagen ID.CODE. De elektrische SUV toont de nieuwe designtaal waar Volkswagen in China heen wil. Het merk rept met geen woord over belangrijke specificaties, maar vertelt in plaats daarvan trots over allerlei AI-systemen die actief zijn in de ID.CODE.

Volgens Volkswagen wordt een nieuwe mobiliteitservaring gecreëerd door het samenkomen van de echte en virtuele wereld. Wat dat precies betekent, blijft echter een mysterie. Wat Volkswagen wel concreet vertelt, is dat de conceptcar autonoom kan rijden op level 4.

Vanbuiten zien we een ietwat generieke SUV. Doorlopende lichtbalken? Check. Lichtgevende merklogo’s? Check. Een aflopende daklijn? Check. Wanneer er een Xpeng-logo op deze auto was geplaatst, hadden we er niet van opgekeken. We zijn dan ook niet erg rouwig dat dit studiemodel niets vertelt over de designtaal van elektrische Volkswagens in Europa. Geef ons maar zo'n chique Volkswagen ID.7, of de aankomende Volkswagen ID.2. In GTI-uitvoering alstublieft!

Scroll voor meer foto's van de Volkswagen ID.CODE naar beneden