Volkswagen ID.7: 3 voordelen en 3 nadelen die je nog niet wist

Nieuws

Overweeg jij de Volkswagen ID.7 te kopen of leasen? Speciaal voor jou lichten we drie pluspunten en drie minpunten uit van de volledig elektrische sedan. Dat zijn zes weetjes die je nog niet wist.

Schuif een stoel aan als je trek hebt in ervaringen over de Volkswagen ID.7. In de aanloop naar zijn lancering hebben we elektrische sedan meermalen getest en toen-ie er eenmaal was, volgde de Volkswagen ID.7-actieradiustest.

En toch hebben we nog niet alles gezegd en geschreven over het elektrische topmodel van Volkswagen. De volgende pluspunten en minpunten moeten ons nog van het hart.



3 voordelen van de Volkswagen ID.7

Voordeel 1: nieuwe sneltoetsen



Linksboven in beeld staan vijf sneltoetsen die je zelf kunt kiezen. Dat maakt het héél eenvoudig om naar je favoriete menu te springen.

Voordeel 2: handige achterklep



De ID.7 is niet de enige elektrische sedan die te koop is, maar het is wel een van de weinige met zo’n grote handige achterklep.

Voordeel 3: je hoeft niet te wachten



Dankzij ID Software 4.0 komt het touchscreen razendsnel tot leven. Als je instapt kun je meteen op icoontjes drukken - je hoeft niet te wachten.



3 nadelen van de Volkswagen ID.7

Nadeel 1: erfenis van de ID-modellen



De duivelse drie-eenheid van de ID-modellen is present: temperatuursliders, touchknoppen op het stuur en een Rear-knop voor de achterruiten.

Nadeel 2: geen frunk



De Zeven is het ID-model met de langste motorkap. Bovendien ligt de motor achterin. En toch is er geen ruimte gecreëerd voor een frunk.

Nadeel 3: waar zijn de cijfers?



Het nieuwe digitale instrumentarium toont minder informatie dan zijn voorgangers. Dus geen verbruikscijfers of navigatie­-instructies. Die staan wel in het head-up display.

Bonus: Accuverwarming

Bij een kilometervreter als de ID.7 is het belangrijk dat het snelladen altijd op z’n snelst gaat. Daarom maken we graag gebruik van ‘Snelladen optimaliseren’, een nieuwe EV-functie met een simpel menu dat laat zien hoe snel het opladen gaat als je nu inplugt. Maar je ook vertelt hoe lang het duurt om de batterij te verwarmen tot de optimale conditie en welke geweldige laadsnelheid je dan krijgt.

Op die manier neemt Volkswagen een hoop onduidelijkheid weg, want bij veel EV’s moet je maar hopen dat het accupakket tijdens het rijden warm genoeg wordt om maximaal te kunnen snelladen.