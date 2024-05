Nieuws

Dat Nio met een goedkope elektrische auto gaat komen, wisten we al. Maar nu heeft een Nio-topman ons meer informatie gegeven over de EV. Over één detail zijn we zeer te spreken, terwijl een andere ons juist teleurstelt.



Nicolas Vincelot, de baas van Nio in Frankrijk, sprak tijdens een congres over de aankomende betaalbare EV van het merk. Hij vertelde eerst een aantal dingen die we al wisten: deze elektrische auto wordt speciaal voor Europa ontwikkeld omdat er hier meer vraag is naar compacte en betaalbare EV’s dan in China. En aangezien Nio vooral premium wil zijn, komt dit 'budgetmodel' onder een andere merknaam op de markt. Hiervoor hebben de Chinezen een submerk genaamd ‘Firefly’ bedacht.



Volg al het autonieuws op de voet met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Firefly kan swappen

Maar we hebben ook nieuwe dingen geleerd. Een heel belangrijk detail zelfs: de Firefly ondersteunt accuswappen. Hiermee heeft het submerk van Nio een heel belangrijke troef in handen in de concurrentiestrijd met Europese betaalbare EV’s zoals de Volkswagen ID.2, Citroën ë-C3 en de Renault 5. Waarom wachten bij een laadpaal als je ook kunt swappen?

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de accuwisselstations die Nio nu in Nederland heeft, zijn naar verluidt niet geschikt voor de batterijen van de Firefly. Die zijn te klein - de afmetingen komen niet overeen met de grote accupakketten van Nio. De slimme koppen bij Nio werken vast aan een oplossing. De huidige wisselstations aanpassen? Geheel nieuwe stations naast de bestaande locaties bouwen?



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Nio Firefly prijs en introductie

Vincelot stelt ons een beetje teleur met de verwachte prijs van de Firefly. Waar eerder werd gerept over een basisprijs van 25.000 euro, spreekt de Nio-topman nu zelf van een vanafprijs van om en nabij de 30.000 euro.

Dat maakt de Firefly een stuk duurder dan de Citroën ë-C3 (24.290 euro) en de Renault 5 (ca. 25.000 euro). Ook Volkswagen beloofde de prijs van de ID.2 rond de 25.000 euro te houden. De Firefly staat in de planning voor 2025, dus Nio heeft nog even de tijd om alles goed door te rekenen.