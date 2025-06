Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 25 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. Een week waarin Volkswagen wilde plannen heeft voor een nieuwe R en tanken door ontwikkelingen in de wereld waarschijnlijk een stuk duurder wordt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Een nieuwe R van Volkswagen met 400 pk!

De R-modellen zijn de crème de la crème van Volkswagen. Goed nieuws voor de liefhebbers: Volkswagen heeft wilde plannen voor een nieuwe R met maar liefst 400 pk!

Top - Komt batterijswappen eindelijk van de grond?

Batterijswappen is tot nu toe nog een niche die alleen is besteed aan het Chinese Nio. Maar nu lijkt Fiat er ook wel heil in te zien. Komt de handige techniek dan eindelijk van de grond?

Top - Naar deze landen wil je met je EV

Wat tegenstanders je dan ook vertellen: op vakantie gaan met je EV is helemaal niet zo stressvol als je zou denken. Je moet alleen wel weten naar welke landen je het beste kunt gaan ...

Flop - Pijn aan de pomp aanstaande

Spanningen in het Midden-Oosten is voor helemaal niemand goed nieuws. De kans is groot dat ook jij de pijn gaat voelen, want de brandstofprijzen zouden wel eens flink omhoog kunnen schieten ...

Flop - Opa krijgt weer een facelift

De Tesla Model S was baanbrekend toen hij in in 2009 op de markt kwam, maar dat is ondertussen al 16 jaar geleden. In de autowereld ben je dan al hoogbejaard. Toch blijft Tesla de Model S maar bijschaven.

Flop - Friezen zijn echte scheurneuzen

De meeste flitspalen staan in de Randstad, dus dan zal daar ook wel het vaakst geflitst worden, toch? Fout! De meest actieve flitspaal van Nederland staat juist in een van de rustigste gedeeltes van ons land.