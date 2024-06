Ontmoet de oervader van twee populaire elektrische Volvo’s

Nieuws

Elektrische auto’s zijn lelijk, onpraktisch en alleen geschikt voor rondjes rond de kerk. Althans, dat vinden EV-sceptici. En gelijk hebben ze … in 1976. Hoeveel er in 48 jaar is gebeurd, zie je als je dit autootje naast zijn moderne nazaten zet ...

Nee, dit is geen groot uitgevallen, vierwielige vuilcontainer, maar de Elbil 1976. Hiermee zette de fabrikant van deze kleine elektrische auto zijn eerste stap op het EV-spoor. Als je de badges even wegdenkt, zijn er drie zaken waaraan je de herkomst van het karretje kunt afleiden.

In de eerste plaats is dit 2,68 meter lange autootje net zo hoekig als zijn merkbroeders op benzine van destijds. Ook herkennen de merkfans de hoofdsteunen van de voorstoelen. De echte carspotters onder hen zullen je ook wijzen op de deurgrepen. Die zaten namelijk ook op een aantal productiemodellen: de 340/360 en de 240. We hebben het hier dus over een Volvo.

Daarmee kun je deze Elbil (Zweedse voor 'elektrische auto') zien als de oervader van de duizenden exemplaren van de Volvo EX30 en elektrische Volvo XC40/EX40 die wereldwijd rondrijden.

Volvo's eerste elektrische auto: twee versies

Voor de Elbil 1976 hield Volvo het bij twee uitvoeringen. Het rood-oranje exemplaar is een personenauto die plaats biedt aan vier inzittenden. Daarnaast was er een gele tweepersoons bestelversie met schuifdeur, die bedacht was om post rond te brengen. Volvo's eerste elektrische auto werd deels gefinancierd door het Zweedse telecommunicatiebedrijf Televerket.

In de jaren 70 waren autofabrikanten vooral bezig met de ontwikkeling met injectiesystemen, katalysatoren en turbo’s. Diverse merken waren wel bezig met elektrische voertuigen, maar de publieke interesse was gering. Dat verbrandingsmotoren aan een enorme slag bezig waren op weg naar meer efficiency en betere milieuprestaties, hielp niet mee.



Elektrische auto niet serieus genomen

Elektrische auto's werden gezien als langzaam, zwaar en lastig op te laden. Allemaal redenen om ze niet echt serieus te nemen. Toch voldeden beide eerste volledig elektrische auto's van Volvo aan hun taken. Dat wil zeggen, korte afstanden rijden om post te bezorgen en het personeel van Televerket in Göteborg te helpen uitstootvrij naar klussen te rijden.

Actieradius en laadtijd Volvo Elbil

Het persbericht van het najaar van 1976 benadrukte het belang van het opladen van de Elbil met klimaatneutrale elektriciteit. Twaalf 6-volt batterijen zorgden voor een bereik van 50 kilometer of twee uur rijden. Opladen van het 300 kilo wegende accupakket duurde 10 uur.

Het 13 pk sterke elektromotortje bezorgde de Elbil 1976 een topsnelheid van ongeveer 70 km/h. Volvo adviseerde echter een kruissnelheid van maximaal 50 km/h. Ondanks de lange laadtijden en de beperkte prestaties zag de fabrikant ook grote voordelen in elektrische auto’s. Ze werden gezien als milieuvriendelijker, stiller, goedkoper in onderhoud en met een langere levensduur. Alleen was de batterij destijds een nog veel grotere uitdaging dan tegenwoordig.

World of Volvo



Zelf Volvo’s Elbil 1976 bewonderen? Dan ben je welkom in het gloednieuwe World of Volvo in Göteborg. Wees gerust, daar staan behalve een aantal andere concept cars ook een heleboel bekende modellen. Waaronder een 360 GLT, een 240 Turbo, een 850 T-5 R, een Duett en een Amazon.