De nieuwe BYD Seal is vanaf nu beschikbaar voor private lease

BYD kwam met de Atto 3 en Dolphin al met enkele interessante aanbiedingen naar Nederland, maar nu is ook de Seal verkrijgbaar. Via de private lease vergelijker van Auto Review is de BYD Seal vanaf nu te bestellen voor een scherp maandbedrag.

Private lease is een handige manier van autorijden, waarbij je voor een vast maandbedrag de beschikking krijgt over een gloednieuwe auto. Met dit bedrag koop je vaste autokosten als de verzekering, wegenbelasting, afschrijving en ook het onderhoud af. Dat levert een hoop duidelijkheid en stressverlichting op. Je hoeft enkel nog maar stroom te laden en je bent op weg.

Op de private lease vergelijker van Auto Review vind je vaak al snel nieuwe modellen verschijnen. Zo kun je bijvoorbeeld sinds kort de Volvo EX30, de Citroën ë-C3 en de Smart #3 via ons private leasen. De BYD Seal is de nieuwste toevoeging aan onze vergelijker. De volledig elektrische sedan is een directe concurrent van de Tesla Model 3 en is voor een scherp maandbedrag te private leasen. De BYD Seal private lease je via Auto Review.

BYD Seal in een notendop

Specificaties

Uitvoering Seal Design Seal Excellence Vermogen (pk) 313 530 Koppel (Nm) 360 670 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Accucapaciteit (kWh) 84 84 Batterijtype LFP (Blade batterij) LFP (Blade batterij) Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,6 kWh / 100 km 18,2 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 570 520 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 150 150

Pluspunten



+ Beenruimte achterin dik in orde

+ Hoogwaardige kwaliteit materialen

+ Standaard rijk uitgerust

Minpunten

- Infotainmentsysteem vraagt gewenning

- Smaakgevoelig ontwerp en interieur

- Bemoeizuchtige rijhulpsystemen

BYD Seal Design uitrusting

De instapper van de BYD Seal heet Design, en is standaard al opvallend rijk uitgerust:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren rondom

360 graden parkeercamera

Dynaudio-geluidssysteem met 12 speakers en een subwoofer

Keyless entry & start

Stoelverwarming

Leren bekleding

Panoramadak

Sfeerverlichting

19 inch lichtmetalen velgen

Warmtepomp

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

15,6 inch multimedia-touchscreen

10,25 inch digitaal instrumentarium

BYD Seal private lease

De BYD Seal is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 599,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Seal private lease prijzen.

