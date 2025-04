Waarom Duitsers straks weer massaal aan de EV's en stekkerhybrides gaan

Nieuws

Tot eind 2023 ging de verkoop van elektrische auto's in Duitsland als een speer. Maar ja, toen kwam er plotseling een eind aan de subsidies. De aankomende nieuwe Duitse regering wil herinvoering van de zogenaamde Umweltbonus om de EV-verkoop weer op te krikken.



In 2023 verkochten de Duitse autodealers samen 524.200 volledig elektrische auto's. Niet zo gek, als je bedenkt dat de aankoopsubsidies in bepaalde gevallen wel konden oplopen tot 9000 euro. Maar omdat de subsidies uit een potje kwamen dat daar niet voor was bedoeld, maakte de rechter een eind aan het subsidiefeest.

Als resultaat kelderde de Duitse verkoop van EV's in 2024 naar 380.600 stuks en daalde het marktaandeel van 18,4 naar 13,5 procent. Even ter vergelijking: in Nederland waren EV's in 2024 goed voor 34,7 procent van de autoverkooptaart. Daarmee kochten wij Nederlanders verhoudingsgewijs ruim tweeënhalf keer zoveel elektrische auto's als onze oosterburen. Maar de vraag is of dat zo blijft.

Want terwijl de subsidies hier zijn afgeschaft en de bijtellingsregeling voor elektrische auto's steeds minder aantrekkelijk wordt, wil de nieuwe Duitse coalitieregering van SPD en CDU/CSU weer leven in de EV-brouwerij brengen. Zo is in het coalitieakkoord afgesproken dat de overstap naar elektrisch rijden wordt gestimuleerd met nieuwe aankoopsubsidies.

Concrete bedragen zijn nog niet genoemd, evenmin zijn er beperkende voorwaarden bekendgemaakt. Maar één ding is zeker. Wij hebben geen subsidie meer en aangezien de kale prijzen van elektrische auto's in Nederland en Duitsland momenteel grofweg gelijk liggen, zijn onze oosterburen straks sowieso goedkoper uit dan wij.

Lage bijtelling voor EV's tot 100.000 euro!

Verder komen er aanvullende belastingvoordelen, bijvoorbeeld voor elektrische leaseauto’s. Zo wordt de grens voor de gunstige 0,25-procent bijtelling opgetrokken van 70.000 naar 100.000 euro cataloguswaarde. Daar kunnen Nederlandse leaserijders alleen maar van dromen. Maar ook Mercedes, BMW, Audi en Porsche zullen er blij mee zijn.

Langer belastingvrij rijden

Een ander onderdeel van het pakket: de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto's wordt verlengd tot 2035 – eerder gold die tot 2030. Ook huishoudens met een laag of middeninkomen worden extra ondersteund bij de overstap naar een elektrische auto. Hiervoor wil de Duitse regering geld uit een speciaal het EU-fonds inzetten. Daarnaast komen onder voorwaarden ook plug-in hybrides en modellen met een range-extender in aanmerking voor subsidie.

Versneld laden in het hele land

CDU/CSU en SPD benadrukken bovendien het belang van een landelijk dekkend laadnetwerk om meer twijfelaars over de EV-streep te trekken. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het tempo van de uitbreiding van het snellaadnetwerk omhoog moet. Ook wordt het laden bij bedrijfslocaties beter ondersteund. Het doel is een gebruiksvriendelijk netwerk dat aansluit op de behoeften van forenzen en logistieke bedrijven.