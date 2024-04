Dit is waarom de EV-verkopen in Duitsland in elkaar zijn gestort

Nieuws

Tot voor kort gingen elektrische auto’s in Duitsland als warme kaiserbrötchen over de toonbank, maar de liefde van Duitsers blijkt voorwaardelijk. Nu de subsidie is opgeheven, zijn de verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar in een vrije val geraakt.

Dat blijkt uit cijfers van de KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse federale autotransportautoriteit. Duitsers kochten in het eerste kwartaal van 2024 in totaal 694.785 nieuwe voertuigen, een stijging van 4,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van elektrische auto’s kende in de eerste 3 maanden echter een aanzienlijke daling van 14,1 procent, van 94.736 naar 81.337 stuks.

Wegvallen subsidie de schuldige

De instortende EV-verkopen zijn vrijwel volledig te wijten aan het wegvallen van de subsidie voor elektrische auto’s. Deze is vanaf dit jaar volledig geschrapt door een uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof.

In verband met sterk oplopende financiële tekorten, had de Duitse regering bedacht om niet-gebruikte coronakredieten te gebruiken voor de groene transitie. Volgens het Constitutioneel Hof mag dit echter niet zomaar en dus zat de Duitse Finanzminister met een acuut geldprobleem. Met als gevolg dat de geldkraan voor de aanschaf van elektrische auto's onmiddellijk dicht werd gedraaid.

EV-subsidie Duitsland

Voorheen was de Duitse regering juist heel vrijgevig. Op voorwaarde dat de elektrische auto niet duurder was dan 40.000 euro, nam de overheid in 2022 maar liefst 6000 euro van de catalogusprijs voor zijn rekening. De fabrikant/importeur deed daar nog 3000 euro bovenop. In totaal een subsidie van maar liefst 9000 euro!

In 2023 werd de subsidie omlaag geschroefd, niettemin is sinds 2016 zo’n 10 miljard aan EV-subsidie uitgekeerd. Daarvan hebben ongeveer 2,1 miljoen Duitsers een elektrische auto aangeschaft.

Deze merken hard geraakt

Maar door het gebrek aan subsidie raken sommige merken hun EV´s nu aan de straatstenen niet kwijt. Citroën, Jaguar, Polestar en Volkswagen zagen in het eerste kwartaal van 2024 allemaal een daling van 30 procent in vergelijking met 2023. Porsche, Peugeot, Mini, Fiat en DS hadden het nóg zwaarder en verkochten ruim 40 procent minder EV´s.

Tesla verkocht met 13.068 stuks de meeste EV's, maar deed het wel slechter dan een jaar eerder. Toen verkocht Tesla in het eerste kwartaal 20.655 EV´s, ruim 36 procent meer.

Maar ook uitzonderingen

Het is echter niet bij alle merken kommer en kwel. BMW verkocht ruim 83 procent (!) meer EV´s dan in dezelfde periode vorig jaar (7959 vs. 4334). En ook Skoda (+43,4 procent), Volvo(+47,5 procent), Dacia (+41,5 procent) en Kia (+106,1 procent) ondervinden nog geen problemen. Dus het ligt niet helemaal aan het verdwijnen van de EV-subsidie.