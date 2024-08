Duitse auto-industrie slaat alarm: met deze brandstoffen halen we klimaatdoelen nooit

Nieuws

Duitsland heeft voor zichzelf het ambitieuze doel gesteld om tegen 2045 volledig fossielvrij en klimaatneutraal wegverkeer te hebben. De vraag is echter of dit realistisch is. De auto-industrie eist nu dat brandstofleveranciers verplicht moeten meewerken.



Europese klimaatdoelen

Alle Europese lidstaten moeten tegen 2030 minstens 29 procent van alle energie uit klimaatneutrale bronnen halen. Dat percentage mag je meteen weer vergeten.

Om dat te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen met 14,5 procent worden verminderd, maar Duitsland heeft dat doel verscherpt tot 25 procent. Voor de auto-industrie is daarvoor een concreet doel gesteld: tegen 2030 moeten 15 miljoen van de verwachte 55 miljoen auto’s volledig elektrisch zijn. Dus ruim een kwart van alle auto’s.



Ook moet minstens 5,5 procent van alle gebruikte brandstoffen van de Europese lidstaten voor het einde van het decennium klimaatneutraal zijn.

Verplicht investeren in CO2-neutrale brandstoffen

De Duitse Vereniging van de Auto-industrie - afgekort VDA - is nu bang dat de gestelde doelstellingen de olie-industrie niet genoeg aanmoedigen om te investeren in klimaatvriendelijke brandstoffen. En dat is zorgelijk, want de instroom van biobrandstoffen is hard nodig. Ook al is tegen 2030 ruim een kwart van het wagenpark van Duitsland elektrisch, dan blijven er nog 40 miljoen voertuigen over die gewoon op brandstof rijden.

Daarom wil de VDA dat de overheid wetten in het leven roept die de olie-industrie verplichten te investeren in CO2-neutrale brandstoffen. Alleen op die manier kan er voldoende aanwas worden gegarandeerd van biobrandstoffen en e-fuels. De VDA zou zelfs nog een stap verder willen gaan: “In het belang van de klimaatbescherming zouden er vanaf 2045 geen fossiele brandstoffen meer bij Duitse tankstations mogen worden verkocht.”