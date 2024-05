V6- en V8-kopers spekken de Audi-portemonnee meer dan je denkt

Nieuws

De winst van Audi ging afgelopen kwartaal hard onderuit doordat modellen met V6- en V8-motoren niet geleverd konden worden. Echte autoliefhebbers brengen meer geld in het Audi-laatje dan je denkt …

Audi gaat elektrisch. Met ingang van 2026 brengt het merk alleen nog maar volledig elektrische modellen op de markt. Dat doet vermoeden dat de markt voor auto’s met grote verbrandingsmotoren begint op te drogen, maar dankzij de tegenvallende kwartaalcijfers weten we hoe lucratief de modellen met V6- en V8-motoren nog altijd zijn voor Audi.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Audi loopt 1 miljard euro aan winst mis

Het zit zo: vorig kwartaal heeft Audi ongeveer een miljard euro (dat is duizend miljoen) aan winst misgelopen. Volgens Audi’s financiële topman Jürgen Rittersberger zijn leveringsproblemen die de productie van zes- en achtcilinders treffen, een van de grote boosdoeners.

Doordat één essentieel onderdeel niet leverbaar was, kon Audi geen modellen met een V6 of V8 verkopen. Rittersberger wilde niet zeggen welk onderdeel precies, maar wel dat het “een complex onderdeel is dat belangrijk is voor de efficiency van de motoren.” Schijnbaar gaat het om een riem voor de startgenerator van mild hybrids.

Conclusie

Audi heeft ongeveer 1 miljard euro misgelopen doordat modellen met V6- en V8-motoren niet verkocht konden worden. Dus hoewel de elektrische toekomst voor de deur staat, draagt het koopgedrag van echte autoliefhebbers nog altijd veel bij aan de winstgevendheid van Audi.