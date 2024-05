Nieuws

Een auto met verbrandingsmotor heeft 20 kilo aan koper aan boord, een elektrische auto vijf keer zoveel. En dat is een probleem. Als iedereen elektrisch zou gaan rijden, kan nooit voldoende koper worden geproduceerd.

Hoe groter de vraag naar elektrische auto's, hoe groter de vraag naar metalen. Materialen als lithium en kobalt krijgen veel aandacht bij de productie van de elektrische auto. Koper blijft wat onder de radar, maar ook dit element is essentieel voor de productie van EV’s. En er is een groot probleem, want er is lang niet genoeg koper beschikbaar als we allemaal elektrisch gaan rijden. Dat becijferde de universiteit van Michigan.

Er zijn wereldwijd 709 kopermijnen. De grootste is de Escondida-mijn in Chili is, die in 2023 882.100 ton koper produceerde. Dit lijkt veel, maar het is niet genoeg. Een elektrische auto heeft drie tot vijf keer meer koper nodig dan een benzine- of dieselauto. Ook voor het versterken van het stroomnet is koper nodig.

Koper in een elektrische auto

Prof. Adam Simon, die het onderzoek van de universiteit van Michigan leidde, rekent voor: “Een gewone Honda Accord bevat ongeveer 20 kilo aan koper. Een elektrische versie van dezelfde Accord zou bijna 100 kilo koper bevatten".



De onderzoekers analyseerden de hoeveelheid koper die is gedolven sinds 1900. Vervolgens berekenden ze hoeveel koper nodig is voor de verbetering van het Amerikaanse stroomnet én voor de elektrificatie van het wagenpark. Uit de studie blijkt dat de vraag groter is dan het aanbod. Tussen nu en 2050 moet 115 procent meer koper worden gedolven dan de hoeveelheid die tot nu toe ooit is opgewekt.

Om aan de wereldwijde koperbehoefte van elektrische auto’s te voldoen, zouden de komende decennia elk jaar zes nieuwe grote kopermijnen moeten worden geopend. En 40 procent van hun opbrengst zou worden opgesnoept om het stroomnet te verzwaren voor EV's. Wel is koper volledig te recyclen. In Europa kwam vijf jaar geleden al 40 procent van het koper uit recyclage.

Hybride beter dan elektrisch

De onderzoekers uit Michigan hebben een oplossing waarbij met name bij Toyota instemmend zal worden geknikt: niet volledig elektrificeren, maar gebruikmaken van hybridetechniek. Waarbij de Toyota Prius als lichtend voorbeeld wordt aangehaald.

"Een Toyota Prius heeft een iets beter effect op het klimaat dan een Tesla. In plaats van jaarlijks 20 miljoen EV's in de VS te bouwen (en wereldwijd 100 miljoen), is het eerder haalbaar om 20 miljoen hybride voertuigen te produceren", aldus Adam Simon.

Tot slot speelt mee dat als de energietransitie in de VS en Europa zo’n grote hap uit de hoeveelheid koper neemt, de ontwikkelingslanden die stroom naar huizen willen brengen die dat nu nog niet hebben, met lege handen staan. Adam Simon besluit: "Beleidsmakers moeten koper als beperkende factor voor de energietransitie beschouwen en goed nadenken over de toewijzing van de hoeveelheid koper."