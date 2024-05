Nieuws

Er plofte een ronkend persbericht van bijna 3000 woorden over de BMW 3-serie (facelift) in onze inbox. In zoveel woorden staat er dat het belangrijkste nieuws is dat er eigenlijk geen nieuws is. Of het moet de gewijzigde BMW 330e PHEV zijn.



Dat de BMW 3-serie succesvol is, is zwak uitgedrukt. Sinds zijn debuut in 1975 zijn er meer dan 20 miljoen verkocht. We zijn na 49 jaar toe aan een facelift van generatie zeven. Die doet het tot nu toe goed, met een verkoopaantal van 3 miljoen. Om dat zo te houden, moesten de technici en de designers aan het werk, al brachten ze nauwelijks opzienbarende wijzigingen aan.

Opvallend: het is al de tweede facelift van dit model, eerder werd hij in 2022 al opgekalefaterd. De BMW 3-serie moet nog minstens twee jaar mee.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

BMW 3-serie alleen met automaat



In juli 2024 komt de 3-serie op de markt. Een van de oorzaken van het succes is de grote variatie aan motoren. In totaal blijven er acht diesel- en benzinemotoren beschikbaar (viermaal benzine, viermaal diesel). De 318i met 156 pk is het basismodel. Aan de top van het gamma staan twee M Performance-versies met zescilinder-in-lijnmotoren – als diesel met 340 pk (250 kW) en als benzine met 374 pk. Alle modellen worden uitsluitend aangeboden met een achttrapsautomaat.

BMW 330e actieradius



Het belangrijkste motorische nieuws is vinden we bij de plug-in hybrides. Dankzij een nieuwe batterij heeft de BMW 330e nu een bruikbare energiecapaciteit van 19,5 kWh – een verdubbeling. Dit moet de elektrische actieradius opstuwen tot nét boven de 100 kilometer.

Van buiten zie je eigenlijk geen verschillen. De grote (of moeten we zeggen 'monsterlijke') grille blijft de 3-serie dus nog steeds bespaard. Er zijn twee nieuwe kleuren, Arctic Race Blue Metallic en Fire Red Metallic, evenals nieuwe optionele 19-inch lichtmetalen velgen. Een onzichtbare wijziging vind je bij het onderstel; de achterste dempers zijn steviger afgestemd, maar dat levert volgens BMW juist meer comfort op.

Prijs nog niet bekend



Ook binnenin werd hier en daar wat veranderd. Het aantal fysieke knoppen is verminderd en meer functies worden nu via het touchscreen bediend. Daarnaast heeft de 3-serie een nieuw tweespaaks stuur. Over de prijzen houdt BMW de lippen nog stijf op elkaar.