De gifbeker is nog lang niet leeg voor deze geplaagde elektrische SUV

De prijzen van de Fisker Ocean zijn eerder drastisch verlaagd om ervoor te zorgen dat consumenten de auto alsnog kopen. Maar nu lijkt er toch definitief een einde te komen aan de geplaagde elektrische SUV.

Het in Oostenrijk gevestigde Magna Steyr bouwt de Fisker Ocean, een in onze ogen fraaie elektrische SUV met een actieradius tot ruim 700 kilometer. Er is echter één probleem: niemand wil 'm hebben. Dat is Magna Steyr ook opgevallen en nu zegt CEO Swami Kotagiri volgens insideevs.com zelfs dat dit jaar waarschijnlijk geen enkel exemplaar meer van de band zal lopen. Als gevolg hiervan heeft Magna Steyr zijn winstverwachting voor 2024 moeten bijstellen. Eerder produceerde het ook de Audi TT en de Peugeot RCZ.

Mede als gevolg van de productiestop van de Fisker Ocean (al dan niet tijdelijk) ziet Magna Steyer zich genoodzaakt 500 medewerkers te ontslaan. Volgens Automotive News Europe komt dit echter ook doordat de hier geproduceerde Jaguar I-Pace en Jaguar E-Pace nou niet bepaald als warme broodjes over de toonbank gaan.

Fisker Ocean productie ligt stil

In de Nederlandse kabinetsformatie zit nog meer beweging dan in de productielijn van de Fisker Ocean. Nou, dan weet je het wel. Eind 2023 kondigde Fisker nog aan dat inmiddels meer dan 10.000 Oceans waren gebouwd. Iets minder dan de helft hiervan was reeds afgeleverd. Afgelopen maar meldde Fisker dat er nog eens 1.000 stuks waren geproduceerd, maar ook dat er een voorraad was van ongeveer 4.700 voertuigen. Het gros hiervan is al in 2023 gebouwd.

Aan de prijs ligt het niet

Kortom: Fisker raakt de Ocean niet kwijt. Aan de Nederlandse prijs kan het niet liggen, die is met 43.990 euro voor de Ocean Sport scherp, zeker gezien het formaat van de auto. Want je kunt hem vergelijken met de BMW iX3 en Tesla Model Y. De actieradius kan ook niet de schuld zijn, die bedraagt een theoretische 464 kilometer voor de Sport en zelfs 707 kilometer voor de Extreme. Dat de huidige eigenaren steen en been klagen over de bouwkwaliteit van de elektrische SUV, is dan weer geen aanbeveling.

In gesprek met geheimzinnige 'grote autofabrikant'

Hoewel Fisker beweerde dat het vierde kwartaal van 2023 een flinke groei in de vraag liet zien, was een externe financiële injectie hard nodig. Het merk gaf aan daarover in gesprek te zijn met 'een grote autofabrikant'. Welke fabrikant dat was, is nooit officieel bevestigd, maar veel wijst erop dat het Nissan betrof. Eerder werd gemeld dat Fisker externe consultants had ingehuurd om de opties voor het noodlijdende bedrijf te bespreken, inclusief een mogelijk faillissement. Dat deed het aandeel met meer dan 50 procent kelderen.

Toen Fisker herhaalde dat het nog steeds in gesprek was met 'een grote autofabrikant', herstelde het aandeel zich deels. Een veeg teken was echter dat het bedrijf onlangs een rentebetaling niet kon voldoen en de productie van elektrische auto's op pauze zette. Die tijdelijke stop lijkt nu definitief te worden. Vooral ook omdat Fisker ruiterlijk heeft toegegeven dat de gesprekken met 'de grote autofabrikant' op niets zijn uitgelopen.

Fisker Ocean nu met 20.000 euro korting

Als jij het wel aandurft om een Fisker Ocean aan te schaffen, kun je een aardig voordeeltje behalen. De Extreme kost normaal meer dan 65 mille, maar voorraadmodellen staan op de site van Fisker nu te koop voor nog geen 44.000 euro. Dan heb je een elektrische SUV met AWD, 707 kilometer actieradius, een 17,1-inch centraal display, stoelverwarming voor én achter en een audiosysteem met 575 watt en ontelbare luidsprekers. Als klap op de lentevuurpijl beschikt de auto ook over de California Mode, waarmee je in één keer alle ruiten (inclusief de achterruit en het panoramadak met zonnepanelen) opent, alsof je in een cabrio rijdt.