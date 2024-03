Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 13 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Ford Explorer goedkoper blijkt dan de Volkswagen ID.4 en de alarmbel luidt voor de Europese auto-industrie.

+ Top - Ford Explorer goedkoper dan VW-broer

De elektrische Ford Explorer (2024) is gebaseerd op de Volkswagen ID.4. Eerlijk gezegd vinden we de Ford prettiger om naar te kijken en hij blijkt nog goedkoper ook.



+ Top - Eén ergernis Volvo EX30 nu al verholpen

Volvo blijkt goed naar kritiek te luisteren. De EX30 is nog maar net op de markt, of de fabrikant past hem al aan. En daar zijn we blij mee, al zijn niet alle wijzigingen even belangrijk.

+ Top - Ook dikste Mercedes G-klasse wordt aangepast, maar houdt zijn V8

Het uiterlijk van de Mercedes G-klasse veranderde nauwelijks sinds hij in 1979 zijn debuut maakte. Maar wat ruist daar sinds kort onder de motorkap? Een elektromotor! Toch hoef je niet te schrikken.

- Flop - Donkere wolken boven Europese auto-industrie

Het lijkt er steeds meer op dat de automobiele toekomst elektrisch is. Maar de weg erheen is allesbehalve eenvoudig. Volgens sommigen dreigt de Europese auto-industrie de slag met de Chinezen te verliezen en staan er honderdduizenden banen op de tocht.

- Flop - Fabrikant mooie elektrische suv uit Europa staat op omvallen

Ruim twee jaar geleden zag het er nog zonnig uit voor de Fisker Ocean. Maar voordat-ie goed en wel op stoom is gekomen lijkt er een voortijdig einde aan te komen. En extreme prijsverlagingen versterken het vertrouwen ook al niet.

- Flop - Treuren om de Audi R8

Onlangs rolde de laatste Audi R8 is van de band in de Audi-fabriek in Heilbronn. Daarmee komt na 17 jaar en twee generaties een einde aan Audi's enige supercar. We brengen een kleine ode aan de auto die als een goede wijn was: pas na verloop van tijd ga je hem waarderen.