De Volvo EX30 is nog maar net op de markt of hij heeft zijn eerste modelupdate al te pakken. En dat is geweldig nieuws als je net als wij soms zit te hannesen met de touchknoppen op het stuurwiel.

We hebben meerdere keren in de Volvo EX30 mogen rijden en zijn heel tevreden. Hij ziet er leuk uit, rijdt goed en komt over als een echte Volvo. Maar qua bediening stappen we liever in een Volvo XC40. Bijna alles functies worden bediend via het grote centrale scherm. Onze grootste irritatie zijn echter de gladde touchknoppen op het stuurwiel.

Op het stuur bevinden zich 9 touchknoppen, maar het is alsof je links en rechts één groot vlak aanraakt. Icoontjes geven wel aan waar je moet drukken, maar regelmatig gebeurt er niks, hoe hard je ook drukt. Extra vervelend is dat je ze best vaak nodig hebt, onder meer voor het volume van de audio en de verstelmogelijkheden van de buitenspiegels.

Waarschijnlijk hebben Volvo-klanten al flink geklaagd, want met de modelupdate van de EX30 heeft Volvo deze grootste ergernis nu al verholpen. Terwijl hij pas een paar maanden op de markt is. "Het stuurwiel is voorzien van duidelijker vormgegeven knoppen voor een verbeterde gebruikerservaring", aldus Volvo in zijn persbericht. Hoera! Op de foto hieronder zie je overigens nog de 'oude' knoppen.

Gratis standaardkleur

De overige wijzigingen aan de Volvo EX30 zijn zo minimaal dat we ze overzichtelijk op een rijtje zetten:

Niet 'Vapour Grey', maar 'Cloud Blue' is voortaan de gratis standaardkleur.

De tweede uitvoering (Plus) is voortaan leverbaar met elektrisch verstelbare voorstoelen (795 euro).

Een luchtvochtigheidssensor zorgt ervoor dat de airconditioning nog beter zijn werk doet.

Neem een gele

Verder heb je in het vervolg meer keuzemogelijkheden voor het samenstellen van het exterieur en het interieur. Zo is de gele carrosseriekleur 'Moss Yellow' nu ook leverbaar met het deels donkerblauwe Indigo-interieur. Een heel fraaie combinatie, als je het ons vraagt. Laatste wijziging betreft het EX30-logo; dat stond op de C-stijl, maar is naar een plekje op de achterklep verhuisd.

Volvo EX30 subsidie

Aan de prijs van de Volvo EX30 is niets veranderd. Hij is er nog altijd vanaf 36.795 euro (Core). Hiermee komt de elektrische SUV in aanmerking voor de subsidie van een elektrische auto in 2024.