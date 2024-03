Deze fraaie elektrische suv uit Europa lijkt ten dode opgeschreven

Nieuws

Ruim twee jaar geleden zag het er nog zonnig uit voor de Fisker Ocean. Een fraaie, in Europa gebouwde elektrische suv met een fatsoenlijke actieradius stond in de startblokken. Waarschijnlijk werd-ie mét subsidie te koop aangeboden. Maar nu lijkt het einde toch nabij.



Het zit de Deen Henrik Fisker niet mee. Hij vergaarde roem als ontwerper van de BMW Z8 en Aston Martin V8 Vantage, maar als oprichter en eigenaar van Fisker Automotive was hij minder succesvol. De plug-in hybride Fisker Karma flopte en de onderneming ging in 2013 failliet. Daarna richtte Fisker een aantal andere bedrijven op, wederom zonder veel succes.



Fisker Ocean met 480 km actieradius



Het tij leek te keren toen Fisker Inc. met de elektrische Ocean kwam. De Fisker Ocean is een bijzonder clean ogende suv met een actieradius van 480 kilometer. Aanvankelijk was de Ocean alleen voor de Amerikaanse markt gepland, maar in 2022 besloot Fisker de oversteek te maken naar het EV-vriendelijker Europa. Daar ging het ervaren Magna Steyr in Oostenrijk de productie voor zijn rekening nemen. Tot dusver zonder het gewenste succes.



Financiële injectie



Hoewel Fisker beweerde dat het vierde kwartaal van 2023 een flinke groei in de vraag liet zien, was een externe financiële injectie hard nodig. Hij gaf aan daarover in gesprek te zijn met 'een grote autofabrikant'. Welke fabrikant dat was, is nooit officieel bevestigd, maar veel wijst erop dat het Nissan betrof. Eerder deze maand werd gemeld dat Fisker externe consultants had ingehuurd om de opties voor het noodlijdende bedrijf te bespreken, inclusief een mogelijk faillissement. Dat deed het aandeel met meer dan 50 procent kelderen.



Productie stilgezet



Toen Fisker herhaalde dat het nog steeds in gesprek was met 'een grote autofabrikant', herstelde het aandeel zich deels. Een veeg teken was echter dat het bedrijf onlangs een rentebetaling niet kon voldoen en de productie van elektrische auto's op pauze zette. Bovendien probeerde Fisker een deel van zijn inventaris ter waarde van ongeveer 490 miljoen euro te verkopen.



Inmiddels heeft Fisker aangegeven dat de gesprekken met 'de grote autofabrikant' over een mogelijke investering op niets zijn uitgelopen. De aandelen daalden met 30 procent. De handel werd stopgezet en de aandelenbeurs van New York kondigde aan dat het Fisker-aandeel van de lijst werd gehaald, valt te lezen op elektrec.co.



'Software Fisker Ocean nog niet af'



Het zoveelste Fisker-fiasco is niet alleen een kwestie van pech. Wij hebben bij de Europese organisatie geprobeerd een Fisker Ocean voor een rij-impressie te regelen, maar de communicatie verliep bijzonder moeizaam. Rij-impressies van andere media, waaronder de bekende Amerikaanse tech-recensent MKBHD en carwow leverden geen al te positief beeld op. De heersende mening is dat vooral de software van de Fisker Ocean nog behoorlijk onaf is.