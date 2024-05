Volkswagen ID.3 (2024) is beter geworden, maar één grote ergernis is gebleven

Nieuws

De Volkswagen ID.3 is nog niet zo heel lang geleden vernieuwd, maar nu alweer aangepast. We zetten de 4 belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

1 - Verdikkie, ze zijn er nog

Volkswagen heeft het over 'een vereenvoudigde en intuïtievere bediening van het multifunctionele stuurwiel', maar als we inzoomen op de foto zien we nog altijd die dekselse touchknoppen. Al is er wel wat veranderd: de volumeregeling vind je nu op de linker spaak, dat was rechts. We zijn benieuwd of de touchknoppen nu beter bevallen zoals Volkswagen beweert, want collega Bart ergerde zich dood tijdens zijn laatste testrit met de toen ook al vernieuwde ID.3.

2 - Licht in het donker

Een andere ergernis is wél verholpen. De sliders voor de temperatuur en het volume van de audio onderaan het centrale display zijn voortaan verlicht zodat je ze in het donker meteen vindt. Nu we toch bij het centrale display zijn aangekomen; dat is groter dan voorheen (12,9 i.p.v. 12 inch). De menu's en de lay-out zijn volledig nieuw. Linksboven spotten we de handige sneltoetsen (snelicoontjes?) die we kennen van de Volkswagen ID.7. Ook nieuw is de integratie van ChatGPT.

De draaiknop voor de rijrichting is verplaatst, van de rechterkant van het instrumentarium naar de rechter stengel aan de stuurkolom. Wat ons betreft een logischer plekje.

3 - Meer power, sneller laden

Het vermogen van de verbeterde elektromotor (Volkswagen noemt een lager energieverbruik) kan optioneel verhoogd worden van 204 naar 231 pk ('power on demand'). Hiermee accelereert de ID.3 in 7,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De maximale actieradius is 559 kilometer (Pro S).

Verder wordt de batterij voor een DC-laadstop optimaal voorverwarmd, zodat je kunt snelladen tot 175 kW en sneller weer onderweg bent. Volkswagen belooft een tijdswinst van een paar minuten. Dit condtioneren gebeurt automatisch als je navigeert naar een snellaadpaal, maar kan ook handmatig geactiveerd worden. Een warmtepomp is nog altijd niet standaard.

4 - Wellness inbegrepen

Nieuw is de wellness-app waarmee de Volkswagen ID.3 je in een bepaalde mood probeert te brengen door de sfeerverlichting, het audiosysteem en de klimaatregeling aan te passen. Er zijn vooralsnog drie keuzes: fresh up, calm down en power break. De eerste stand is wellicht een goed idee als je in de vroege ochtend naar het werk rijdt terwijl de tweede stand de irritaties van de touchknoppen wegneemt. Nieuw is een optioneel audiosysteem van Harman Kardon met 480 watt.

De prijzen van de vernieuwde ID.3 maakt Volkswagen nog bekend. Hij is binnenkort al te bestellen, maar het merk heeft nog geen exacte datum gecommuniceerd.