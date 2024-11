Zoveel kost de nieuwe Skoda Elroq met private lease

Nieuws

De Skoda Elroq moet officieel nog op de markt komen, maar lijkt nu al alle ingrediënten te hebben om een hit te worden in Nederland. Via onze private lease vergelijker kun je je verzekeren van een exemplaar. En ook nog eens goedkoop: de SUV is - na aftrek van de subsidie - al verkrijgbaar vanaf 368 euro per maand.

Private lease biedt een eenvoudige manier van autorijden met een hoge mate van financiële voorspelbaarheid. Voor een vast maandbedrag zijn de meeste autokosten gedekt, waaronder afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit betekent dat je niet voor verrassingen komt te staan als het gaat om reparaties of de jaarlijkse kosten van de verzekering. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de brandstof- of elektriciteitskosten om de auto daadwerkelijk op de weg te houden.

Een extra pluspunt van private lease is dat je gebruik kunt maken van de SEPP-subsidie voor elektrische auto's. Deze subsidie bedraagt 2.950 euro en wordt bij een private leasecontract verdeeld over maximaal 48 maanden. Dit betekent dat je maandelijks 61,46 euro ontvangt, ongeacht de duur van je contract. Het is wel belangrijk om snel te handelen, want dit jaar is de laatste kans om van deze subsidie gebruik te maken.

Over de Skoda Elroq

De Skoda Elroq is de nieuwste elektrische auto van het populaire Skoda. De eerste tekenen voor de auto zijn positief: de auto is betaalbaar, ruim en heeft enkele leuke ‘Simply Clever’ features zoals we gewend zijn van het merk.

Hoe zit het met de specificaties van de auto, en wat zijn de voor- en nadelen van de Elroq? We beschrijven het voor je hieronder. De Skoda Elroq private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimte is grandioos (veel beter dan de Volvo EX30) - Ontwerp niet spannend: kopie van de Enyaq + Compleet uitgerust vanaf instapper - Versie met grote batterij (82 kWh) een stuk duurder + Leuke ‘Simply Clever’ handigheidjes - Geen fysieke knoppen voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing





Skoda Elroq Selection

De Skoda Elroq is vanaf het basismodel ‘Selection’ al rijk uitgerust. Standaard beschik je onder andere over climate control, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, 19 inch lichtmetaal en een 13 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Als je meer wilt, kun je terecht bij de Business Edition. Dan komen er onder andere verwarmbare voorstoelen, LED-interieurverlichting, dual zone climate control en parkeersensoren voor bij. Het neusje van de zalm heet Sportline, en voegt daar nog sportstoelen, een sportonderstel en lichtmetalen sportpedalen aan toe.

Specificaties

Uitvoering Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Vermogen (pk) 170 204 286 Koppel (Nm) 310 310 545 0-100 sprint (seconden) 9,1 n.n.b. 6,7 Accucapaciteit (kWh) 55 63 82 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,7 kWh/100 km n.n.b. 15,3 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 374 449 579 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Laadtijd AC (0-100%) 5 u 30 min n.n.b. 8 u Snellaadvermogen (kW) 145 145 175 Laadtijd DC (0-80%) 25 min n.n.b. 28 min

Skoda Elroq private lease

De Skoda Elroq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 429,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Elroq private lease prijzen.

De Skoda Elroq belooft een hit te worden in Nederland, en kan nu met private lease worden besteld. Heb je liever wat anders? Je vindt genoeg alternatieven in onze private lease vergelijker, zoals bijvoorbeeld de Kia EV3.