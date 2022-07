Ford Bronco test: waarom we blij moeten zijn dat hij in 2023 naar Nederland komt

Zou de Ford Bronco in 2023 de overstap naar Nederland maken, vroegen we ons af in onze test in Auto Review. Het antwoord is: ja! En hier lees je of dat goed nieuws is.

Jeep heeft de Wrangler, Land Rover de Defender, Mercedes de G-klasse. En Ford heeft sinds 2020 de Ford Bronco, maar aanvankelijk zou hij niet naar Nederland komen. We vroegen begin dit jaar nog aan Ford wat de plannen waren en kregen dit antwoord: “Vooralsnog moeten we het hebben van de grijze import.” Maar de Bronco komt eind 2023 toch naar onder meer Duitsland en Nederland, als vierdeurs en in beperkte oplage.

Ladderchassis en starre achteras

De grote Ford Bronco-show begint natuurlijk als je vanaf de openbare weg het terrein betreedt. Schakel alle programma's in die terreinrijden mogelijk maken - inclusief lage gearing - en je kunt naar het einde van de wereld rijden. Het enige dat je daarvan weerhoudt, is een lege tank. De Bronco heeft – in tegenstelling tot de suv-achtige Bronco Sport – een ladderchassis en een starre achteras. In de basis worden alleen de achterwielen aangedreven, maar via een draaiknop op de middentunnel kun je ook de voorwielen inschakelen.





Net als de Jeep Wrangler

De Bronco heeft tal van rijprogramma's, zoals de Goat-mode, waarmee hij van een wild paard in een berggeit verandert. Rotspaden, mul zand, sneeuw: de Bronco kan het allemaal aan. Boven op het instrumentenpaneel is er een knop waarmee je het sperdifferentieel inschakelt, zodat de bestuurder nog minder bang hoeft te zijn dat hij vast komt te zitten.



Nooit meer vastzitten met je autokennis?



Aanmelden

Dat kan, als je gratis onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangt, met het laatste nieuws over de Bronco.

Je kunt de Bronco - net als een Jeep Wrangler - op allerlei manieren ombouwen. In de VS kun je hem als tweedeurs bestellen, met een dak dat uit drie verwijderbare delen bestaat. Alleen de vierdeurs Bronco komt naar Nederland en heeft vier uitneembare dakdelen, die je verwijdert door klemmetjes los te klikken. Ook kun je de zijpanelen verwijderen. Is dat nog niet genoeg, dan demonteer je de stijlloze portieren en heb je het ultieme outdoor-gevoel te pakken. Je kunt ze aan boord meenemen.



Bronco met viercilinder of V6



Wij reden begin 2022 met een 2,3-liter EcoBoost-viercilinder (270 pk), die we uit de Mustang kennen. Er is ook een V6 met een inhoud van 2,7 liter, die eveneens van een turbo is voorzien. Maar ongeacht zijn vermogen, wordt de Ford Bronco nooit een sportwagen. Zelfs de V6 komt, in combinatie met de tientraps automaat, veel beter tot zijn recht bij een rustige rijstijl en laat zich op het asfalt slechts met moeite verleiden tot snelheden van 160 km/h.



Na 300 mijl over slecht onderhouden wegen van Californië, voel je je gebroken als John Wayne na een rit over de Great Plains. De Bronco verzet zich met man en macht tegen spannende bochten. Het contrast met het terrein kan niet groter: daar is er bijna geen betere auto, maar op asfalt hadden we de Bronco graag ingeruild voor dat andere paard, de Mustang.



Elektrische Ford Bronco?

Waarschijnlijk komt de Bronco ook in Nederland met de 2,3-liter EcoBoost of de 2,7-liter V6 op de markt, met kleine kans op een plug-in hybride en zelfs een elektrische versie. Volgens Auto Zeitung heeft Ford bij monde van Mike Levine, directeur Product Communications Noord-Amerika, zelfs plannen gemaakt voor een volledig elektrische versie. Die zou van dezelfde techniek gebruikmaken als de Ford Mustang Mach-E.

Hoeveel de Bronco in Nederland gaat kosten, is nog niet duidelijk. Wel kunnen we de Amerikaanse prijs melden. De nieuwe Bronco kost in de Verenigde Staten 30.800 euro, een koopje voor deze Mustang voor het grove werk.