Deze auto is de reden dat je in België wilt wonen

Tests

Hyundai gaat in Europa stoppen met zijn sportieve N-modellen die op benzine lopen. In Nederland is de N-uitvoering van de Hyundai i30 al niet meer leverbaar. Maar in België nog wel. Genoeg reden om nog één keer op pad te gaan met de Hyundai i30N!

Met slechts één letter vanuit het niets een nieuw sportlabel opbouwen, dat tegelijkertijd het imago van het merk een boost geeft, is maar weinig autofabrikanten gelukt. Behalve BMW (M) is dat nu ook Hyundai gelukt. Maar gek is dat niet, want Hyundai kreeg niemand minder dan Albert Biermann zover om vorm te geven aan het N-label. De Duitser was eerst bij BMW M verantwoordelijk voor de M3 en kreeg van Hyundai de taak om de kleurloze i30 te transformeren tot een vijfdeurs M3-concurrent

“De letter N staat voor Namyang, het R&D-center van Hyundai in Zuid-Korea. ”

De N is geen Hyundai i30 met een iets straffer onderstel en een spoilertje hier en daar, maar een serieuze sportauto, vooral in de Performance-uitvoering die wij reden. Zijn 2,0-liter viercilinder turbomotor levert 280 pk en 392 Nm. Deze indrukwekkende power wordt via een elektronisch sperdifferentieel, op de auto afgestemde Pirelli P Zero-banden mét Hyundai-aanduiding en een tot in de puntjes afgestelde wielophanging met adaptieve dempers naar het asfalt gebracht. Als je kiest voor de optionele dwarsbalken, krijg je ook nog een zes procent stijvere carrosserie.

Hyundai i30N klinkt meesterlijk mooi

Nog voordat je maar een meter met de Hyundai i30N gereden hebt, heb je al lol. Zodra je de i30 start, klinkt de motor meesterlijk mooi, maar zonder agressief over te komen. Alleen al vanwege zijn motorgeluid is de Hyundai i30N een geweldige auto. De 8-trapsautomaat met dubbele koppeling (een handbak met 6 versnellingen is ook leverbaar) maakt optimaal gebruik van het vermogen en koppel, en met een verbazingwekkend gemak rijgt de Hyundai i30 N de ene bocht na de andere aan elkaar.

Meer rijtests vind je in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Geen stress

We naderen een scherpe bocht en trappen het rempedaal kort en krachtig in. De Hyundai i30 beantwoordt dit met exact de juiste hoeveelheid remkracht om niet te veel snelheid te verliezen en we nemen de bocht sneller dan we gedacht hadden. Het is dan ook vooral in bochten dat de Hyundai 130N een verpletterende indruk maakt. Daarbij zorgt het fantastisch werkende sperdifferentieel ervoor dat je nooit in de stress schiet.

Pacman

Net als je denkt dat de i30 N aan de top van zijn kunnen zit, maakt je middels een druk op de knop 'N Grin Shift’ (een soort launch control) korte metten met deze gedachte. Gedurende 20 seconden trekt de Zuid-Koreaanse sporter alles uit zijn vermogens- en koppelkast en knalt hij het rechte stuk op. De langgerekte bochten die hierop volgen, verslindt hij als een Pacman die bezeten is door de spookjes die hij op zijn pad tegenkomt.

Met een ongelooflijke speelsheid kun je de kont tot overstuur verleiden. Deze lastwisselingen zijn uiterst vermakelijk en vergroten het plezier dat je met de snelste Hyundai i30 kunt hebben. Van onderstuur is nauwelijks sprake.

Hyundai i30N test conclusie

Hyundai mag het voormalige ontwikkelingshoofd van BMW M heel dankbaar zijn, want wat Albert Biermann met de kleurloze Hyundai i30 gedaan heeft, grenst aan het ongelooflijke. De metamorfose kon niet groter zijn. Geen wonder dat de Hyundai i30 N al in zo’n korte tijd een enorme fanbase heeft opgebouwd. Het is nog even afwachten of dit ook met de elektrische N-modellen lukt. Al liegen de specificaties van de Hyundai ioniq5 N er niet om (zie de link hieronder).

Hyundai i30N Performance specificaties