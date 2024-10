Nieuws

Het volgende automerk dat terugkomt op zijn elektrificatiebelofte is Alfa Romeo. De opvolgers van de Stelvio en Giulia zouden elektrisch worden, maar hier komt Alfa Romeo nu op terug. Maar je moet hier wel iets voor doen. Of beter gezegd: laten.

Het gaat om de opvolgers van de Alfa Romeo Stelvio en de Alfa Romeo Giulia. Die staan op het STLA Large-platform van Stellantis, dat begin 2024 werd gepresenteerd. Dat omschrijft Stellantis als 'BEV-native' ofwel 'specifiek ontworpen voor batterij-elektrische voertuigen'. De nieuwe Stelvio en Giulia zouden dan ook elektrisch worden, tot afgrijzen van liefhebbers. Maar er gloort licht aan de horizon.

Alfa Romeo vanaf 2027 elektrisch, maar ...

Volgens motor1.com heeft de voormalige CEO van Alfa Romeo, Jean-Philippe Imperato, gezegd dat zijn opvolger Santo Ficili soepeler omgaat met de aangekondigde elektrificatiestrategie van Alfa Romeo. Het merk wil vanaf 2027 in Europa, China en Noord-Amerika volledig elektrisch zijn, maar alleen als de verkopen naar wens zijn. Als dit niet zo is, krijgen de nieuwe Stelvio en Giulia alsnog een verbrandingsmotor.



Jouw taak: geen elektrische Alfa kopen

De nieuwe Stelvio en Giulia krijgen dus mogelijk een benzinemotor. Maar je moet hier dus wel iets voor doen, namelijk geen elektrische Alfa kopen. Dan verschijnt er vanzelf een versie op benzine. Een auto die al op het genoemde platform staat, is de nieuwe elektrische Dodge Charger en die is ook leverbaar is met een verbrandingsmotor.

De nieuwe Alfa Romeo Stelvio wordt in 2025 onthuld, de opvolger van de Giulia komt een jaar later. Tja, de nieuwe CEO is een Italiaan en die nemen het niet altijd even nauw met de regeltjes. Kom maar door met die nieuwe Giulia GTA!