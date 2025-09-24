Deze rasechte hot hatch is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

Er zijn weinig auto's die zoveel rijplezier geven als een hot hatch. Probleem van deze modellen is echter dat ze recentelijk zo vreselijk duur zijn geworden. Daar hebben wij een oplossing voor: je kunt de Alpine A290 al private leasen voor minder dan 500 euro.

Pak de beste Alpine A290-deal

Over de Alpine A290

De Alpine A290 is sinds 2024 op de markt. Deze EV is gebaseerd op de Renault 5 en is tevens de allereerste elektrische auto van het sportieve merk. De Franse hatchback mag dan wel gebaseerd zijn op de 5, rijden doet hij daadwerkelijk anders. Minus het motorgeluid rijdt de A290 namelijk als een échte hot hatch. Maar de nadelen van de 5 neemt de A290 natuurlijk wel mee, zoals de geringe beenruimte achterin.

Via Renault zelf kun je de auto al rijden vanaf 489 euro per maand. Daarvoor krijg je een leuk vormgegeven auto, die ook nog eens erg leuk rijdt. Heeft de EV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern - Geen baanbrekende laadsnelheden (max 100 kW) + Rijdt leuk en sportief - Beenruimte achterin + Relatief licht (1479 kg) - Brede middenconsole maakt ook ruimte voor krap

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Alpine A290? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering Electric 180 pk Electric 220 pk Vermogen 180 pk 220 pk Koppel 285 Nm 300 Nm 0-100 sprint 7,4 s 6,4 s Accucapaciteit 52 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,8 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km WLTP-actieradius 380 km 364 km Laadvermogen 11 kW 11 kW Snellaadvermogen 100 kW 100 kW

Alpine A290 GT

De Alpine A290 is momenteel verkrijgbaar in vijf uitrustingsniveau’s: de GT, de GT Premium, de GT Performance, de GTS en de GTS Premiere Edition. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

19 inch lichtmetalen velgen

Brembo-remmerij

Michelin Sport EV-banden

Parkeersensoren achter

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Verwarmbare voorstoelen

Vermoeiheidsherkenning

Warmtepomp

10,3 inch digitaal instrumentarium

10,1 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

De Alpine A290 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV, die ook nog eens veel rijplezier biedt.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.