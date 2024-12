Prijsvergelijking: goedkoopste Kia EV3 verslaat zijn grootste concurrenten

Nieuws

Terwijl half Nederland zich buigt over kookboeken met de lekkerste kerstrecepten, ligt onze keukentafel bezaaid met prijslijsten van nieuwe elektrische SUV’s. De Kia EV3 - onze Auto van het jaar 2024 - blijkt de gevulde rollade met tiramisu toe.

In een eerdere prijsvergelijking van de Kia EV3 namen we de versie met de grootste batterij en allerlei luxezaken als stoelverwarming en een elektrische achterklep onder de loep. Daar kwam het kleine broertje van de Kia EV9 goed uit.

Ditmaal zoomen we in op de basisversie van 36.995 euro. Waar je bij veel auto’s het ‘instappertje’ het liefst overslaat, zit de Air-uitvoering van de EV3 juist opvallend goed in zijn spullen. En de standaard batterij is groter dan je denkt: het is de enige SUV in deze lijst waarvan de opgegeven actieradius de magische grens van 400 kilometer doorbreekt.

Kia EV3 van 36.995 euro

(58,3 kWh, 436 km, 204 pk)

Het basismodel van de Kia EV3 heeft een relatief grote batterij van 58,3 kWh. Zijn concurrenten komen niet verder dan pak ‘m beet 50 kWh. Het verschil in actieradius tussen de EV3 (436 km) en de EX30 (337 km) is schokkend: de Kia komt op papier honderd kilometer verder.

Drie luxezaken van de EV3 Air die eruit springen zijn de adaptieve (!) cruisecontrol, het navigatiesysteem en de klimaatregeling met twee zones. Systemen die er in deze prijsklasse gewoon bij horen, vind je niet? Het fraaie beeldscherm dat het halve dashboard beslaat is eveneens standaard.

Volvo EX30 van 38.495 euro

(51 kWh, 337 km, 272 pk)

Volvo snapt dat zijn klanten veeleisend zijn, dus adaptieve cruisecontrol en navigatiesoftware vind je in elke EX30. De klimaatregeling heeft slechts één zone, maar om daar nu de deal op af te laten ketsen …

Nee, de vlakken waarop de Volvo EX30 teleurstelt, zijn de kleine range en de hoge prijs. Daar komt nog bij dat de Kia EV3 dankzij de riante beenruimte achterin de betere keus is voor gezinnen met kinderen.

Skoda Elroq van 34.990 euro

(55 kWh, 374 km, 170 pk)

Skoda weet hoe je ruimte auto’s bouwt én de nieuwe Elroq is de goedkoopste auto in dit vergelijk. Maar de basisuitrusting haalt het niet bij die van de Kia. En ga de Skoda Elroq net zo luxe aankleden als de EV3, dan moet je een duurdere versie kopen én een prijzig pakket aanvinken. Het resultaat laat zich raden: onder de streep ben je duurder uit.



Hyundai Kona van 36.995 euro

(48,4 kWh, 377 km, 156 pk)

Hyundai en Kia zijn familie van elkaar en schreven elkaars huiswerk over. Wat wil zeggen dat de Hyundai Kona ook over automatische snelheidsregeling, navigatie én twee klimaatzones beschikt. En de auto’s zijn ook even duur. Maar Hyundai is wel gierig als het op batterijcellen aankomt: 48,4 kWh is bijna 10 kWh minder dan wat je bij Kia krijgt. Het is tevens de kleinste batterij in dit vergelijk.

Jeep Avenger van 38.500 euro

(54 kWh, 392 km, 156 pk)

De Jeep Avenger met 54 kWh lijkt een goede match voor de Kia EV3, maar geloof ons: de Kia valt in een hoger segment, zo ruim en volwassen is-ie. Geef je daar niet om en kijk je alleen naar de offerteprijs, dan valt de Avenger alsnog af. Jeep doet namelijk alsof adaptieve cruisecontrol en navigatie alleen voor de happy few zijn en rekent stevige meerprijzen.

Conclusie

Deze prijsvergelijking belicht drie aspecten van een auto: de prijs, de uitrusting en de batterij/actieradius. Alleen de beste concurrenten van de Kia EV3 weten hem op twee van de drie punten te evenaren, maar nooit op alle drie. Zo is de Hyundai Kona even duur en even luxe, maar is zijn batterij veel kleiner. De Skoda Elroq is zelfs goedkoper dan de EV3, maar dat pluspunt verdampt zodra je hem vergelijkbaar uitrust. Hoe je het ook wendt of keert, de goedkoopste Kia EV3 is een heel goede aanbieding.