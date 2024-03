Nieuws

Als je mensen vraagt waarom ze niet in een elektrische auto te krijgen, is het antwoord vaak dat ze het te duur vinden. BYD heeft een plan om ook hen in een EV te krijgen.



Volgens een Chinese autowebsite legt BYD op dit moment de laatste hand aan een nieuw platform, dat aan de basis staat van de nieuwe volledig elektrische modellen van het merk. Met dit nieuwe platform willen de Chinezen niet alleen het vuur aan de schenen leggen van andere EV-producenten, maar vooral ook een geduchte concurrent worden voor auto’s met een verbrandingsmotor.

Nieuw BYD-platform

Dat wil BYD met behulp van zijn nieuwe platform doen door het grootste bezwaar van EV’s te verpulveren: het prijsverschil met auto’s met een verbrandingsmotor.

Het eerste elektrische platform van BYD werd gelanceerd in 2010 onder de naam e-Platform 1.0. Door de jaren heen is het platform twee keer ingrijpend vernieuwd, met de laatste update in 2021. Dit e-Platform 3.0 zorgde ervoor dat alle systemen meer geïntegreerd waren, zodat er bijvoorbeeld minder kabelbomen nodig waren. BYD's werden bovendien lichter en zuiniger.



BYD kon zo de kosten voor het bouwen van een elektrische auto met 20 procent verlagen. Het nieuwe e-Platform 4.0 is een doorontwikkeling van zijn voorganger, en is door nog meer innovaties nog goedkoper te produceren. Daardoor komt de prijs naar verwachting op het niveau te liggen van auto's met een verbrandingsmotor.



BYD marktaandeel Europa

Het nieuwe platform maakt deel uit van het plan van BYD om zijn marktaandeel in Europa flink te laten groeien. Volgens Automotive News Europe mikken de Chinezen nog dit jaar op een vervijfvoudiging van hun huidige marktaandeel van 1,1 procent (15.500 auto's). Dat zou betekenen dat BYD in 2024 bijna 115.000 auto’s in Europa aan de man brengt.

Heel even was er hoop dat BYD auto's zou gaan bouwen bij Nedcar in Born, om die uitbreiding te realiseren. Maar de Chinezen kozen voor Hongarije en zetten daar een nieuwe fabriek neer. Daar moeten jaarlijks 150.000 EV’s worden geproduceerd. BYD bespaart straks flink op transportkosten, maar omzeilt dankzij zijn fabriek in de EU ook mogelijke importheffingen voor Chinese producten.