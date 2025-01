Het kan niet op bij Toyota: ook MR2 maakt mogelijk comeback

Nieuws

Eind 2024 bevestigde Toyota dat de Celica terugkeert. Maar nu lijkt ook de MR2 een daverende comeback te maken. Niet elektrisch, maar met een gloednieuwe benzinemotor.

Japanners staan niet bekend om hun loslippigheid. Maar executive vice president Yuki Nakajima van Toyota was eind 2024 stellig: "Veel mensen binnen Toyota zien de Celica graag terugkeren. Ik twijfel of ik het al bekend mag maken, maar ja: we zijn bezig met een nieuwe Celica!"

Dat was al goed nieuws. De Celica kan al in 2025 zijn debuut maken. Maar het jaar is nog maar koud begonnen of Toyota komt met nog meer sportief nieuws. De Japanners hebben op de autobeurs van Tokio (januari 2025) met zoveel woorden bevestigd dat ze werken aan een sportwagen met middenmotor. Die zou in 2026 op de markt komen onder de vlag van Gazoo Racing.



Bij een middenmotor-concept denken we natuurlijk meteen aan de MR2 (1984-2007). Maar of de sportwagen ook echt MR2 gaat heten, is niet zeker. Verrassend is dat hij geen elektromotor krijgt, maar een volledig nieuw ontwikkelde benzinemotor! In 2023 kwam Toyota met de elektrische FT-Se conceptcar. Het uiterlijk van de MR2 zou daarop voortborduren. Dat betekent dat de MR2 wél een echte tweezitter wordt, maar geen retromodel.



Toyota MR2 met 500 pk

De nieuwe motor levert waarschijnlijk minstens 300 pk, maar er komen ook krachtiger versies met meer vermogen. Zelfs 500 pk zou mogelijk zijn, als de knappe koppen van Toyota hun hybridetechniek slim inzetten. Om al dat vermogen veilig op de weg te krijgen, is het waarschijnlijk dat de MR2 wierwielaandrijving krijgt.



Toch zijn we niet alleen enthousiast, maar ook een beetje sceptisch. Toyota staat bekend als een behoudend merk, dat de hand het liefst op de knip houdt. Als er geld over de balk wordt gesmeten, moet daar wel een héél goede reden voor zijn. De GR Yaris met 261 pk was zo’n uitspatting. Ook de GR Supra is best gedurfd, al leende Toyota de aandrijflijn van BMW. En dan komen daar dus nog een Celica én een MR2 bij.

Het wordt gezellig druk en je lacht je een kriek met zoveel leuke auto’s, maar we vragen ons af wat Toyota’s boekhouders van de plannen vinden. Eerst zien, dan geloven dus …