Autoverzekeringen vergelijken: zo krijg je de beste deal

PARTNERBIJDRAGE

Je auto verzekeren is verplicht, maar voor welke aanbieder en welke dekking je kiest ligt volledig in jouw handen. Het verschil qua prijs kan echter enorm oplopen. In dit artikel delen we vijf tips om ervoor te zorgen dat jij de beste deal krijgt.

Allereerst kies je een aanbieder. Een van de goedkoopste en tevens betrouwbaarste opties is Univé. Dat is een verzekeraar waarbij je razendsnel een verzekering regelt die het beste bij jou past. Je ontvangt tot 80 procent no-claimkorting en bovendien is de verzekering dagelijks opzegbaar. Tevens kun je bij Univé gemakkelijk en goedkoop pechhulp afsluiten. Dit kan zeker van pas komen wanneer het kouder wordt, want accu’s worden in dit weer een stuk gevoeliger. En als je auto dan toch niet wilt starten, komt Univé ook gewoon bij je thuis.

Sluit hier jouw autoverzekering af bij Univé

5 tips bij het kiezen van je autoverzekering

Als je eenmaal een aanbieder hebt gekozen, moet je nog bepalen voor welke verzekering je precies gaat. Met de volgende vijf tips zorg je ervoor dat je de verzekering kiest die het beste bij jou past.

1. Kies de juiste dekking voor je autoverzekering

De eerste knoop om door te hakken, is welke basisdekking je wilt. In Nederland heb je drie soorten. Univé biedt alle drie de soorten verzekering aan tegen een scherp tarief.

WA

Met WA ben je het minste geld kwijt en dus het voordeligst uit. Je bent verzekerd tegen de schade die je tijdens het rijden aan een ander persoon of voertuig toebrengt. Je moet minimaal deze WA-verzekering hebben; een auto mag niet onverzekerd de weg op. Let op: met WA is de schade aan je eigen auto niet meeverzekerd. WA wordt vaak gekozen voor oudere auto's, pak hem beet vanaf 10 jaar oud.

WA beperkt casco

Met WA beperkt casco ben je ook verzekerd tegen sommige schades aan je eigen auto, zoals die veroorzaakt zijn door brand, storm, hagel, maar bijvoorbeeld ook door loslopende dieren. En ook diefstal en ruitschade zijn inbegrepen. Deze verzekering wordt meestal gekozen voor auto's die niet nieuw zijn, maar tegelijkertijd ook niet bejaard. Denk aan een leeftijd van 5 tot 10 jaar.

All Risk

Met All Risk dek je jezelf in tegen alle genoemde zaken, plus alle andere schade aan je eigen auto. Als je dus een andere auto aanrijdt, ben je zowel verzekerd tegen de schade van de tegenpartij als die van je eigen auto. All Risk is de meest complete autoverzekering en is daarom ook het duurst. Maar de geruststelling dat je tegen alles verzekerd bent, is ook wat waard. All Risk wordt vaak gekozen voor auto's van maximaal 5 jaar oud.



2. Welke aanvullende verzekeringen heb je nodig?

Naast de basisvormen van autoverzekeringen, kun je kiezen voor aanvullende dekkingen die extra bescherming bieden:

Inzittendenverzekering: Dekking voor medische kosten, schade en letsel van passagiers.

Rechtsbijstandverzekering: Juridische hulp bij geschillen na een ongeval.

Pechhulp: Hulp bij autopech, zowel in Nederland als in het buitenland. Veel mensen kiezen hiervoor standaard voor de ANWB, alleen dit is zeker niet altijd de meest voordelige optie.

No-claimbeschermer: Behoud van je no-claimkorting na één schadegeval per jaar.

3. Let op het eigen risico bij een autoverzekering

Als je een verzekering afsluit, spreek je ook een eigen risico af met je verzekeraar. Dit is het bedrag dat je sowieso zelf moet betalen in het geval van schade. Als de schade dit bedrag overtreft en het tevens is gedekt, betaalt de verzekeraar de rest.

Vaak geldt dat de premie - dus het maandelijkse bedrag dat je moet betalen voor de verzekering - lager wordt als je kiest voor een hoger eigen risico. Maar zoals het woord al zegt, je loopt als je hiervoor kiest wel meer risico. Ga goed na wat beter bij jou past: ga je voor een lagere premie of een zekerder gevoel als je schade oploopt?



4. Bespaar op je autoverzekering door veilig te rijden

Constant optrekken en afremmen, bumperkleven, onnodig inhalen of juist te snel op de rem trappen: het zijn allemaal manieren waarop de weg onveiliger worden gemaakt. Door te letten op je rijgedrag draag jij bij aan de veiligheid in jouw buurt.

Univé heeft sinds kort een nieuwe functie genaamd ‘veilig op de weg’ aan zijn app toegevoegd. Hiermee kun je korting krijgen op je premie. Met deze functie krijg je inzicht in je rijgedrag en telefoongebruik tijdens het autorijden. Heb je een veilige rijstijl? Dan kun je per kwartaal maximaal 10% korting op je totale autopremie verdienen. Deze gratis functie in de Univé App meet je rijgedrag. Hoe veiliger je rijdt, hoe hoger de korting.



5. Combineer je verzekeringen voor extra pakketkorting

Naast je autoverzekering moet je nog veel meer dingen in je leven verzekeren. Handig is om dit allemaal bij één verzekeraar te doen. Dit is niet alleen overzichtelijk, maar kan ook veel geld schelen. Neem bijvoorbeeld Univé - als je bij de verzekeraar andere schadeverzekeringen afsluit, ontvang je een extra korting van 1% per verzekering. Deze kan oplopen tot 10% extra korting.

Wil jij ook geld gaan besparen met je autoverzekering bij Univé?

Sluit hier jouw autoverzekering af bij Univé