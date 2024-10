Test: Ford Explorer (2024) - Fiesta en Focus zullen niet gemist worden

Nieuws

De Ford Explorer rijdt in Amerika al jaren rond en komt nu ook naar Europa. En alhoewel de Ford Explorer er Amerikaans uitziet, rijdt de elektrische SUV als de Europese succesnummers Fiesta en Focus.

De Ford Explorer is in Amerika een flinke SUV met zeven zitplaatsen en een verbrandingsmotor met minimaal 300 pk. Heel anders dan de Ford Explorer die naar Europa is gekomen. Die is met een lengte van 4,46 meter een stuk kleiner en volledig elektrisch. 'Erger' nog: het is onderhuids niets meer of minder dan een Volkswagen ID.4. Hij staat op hezelfde MEB-platform, maar heeft een heel eigen uitstraling: stoer en futuristisch.

Voor de testrit pakken we de topuitvoering, de Ford Explorer Extended Range met de grootste batterij (79 kWh) en vierwielaandrijving. Ford geeft voor deze 340 pk sterke Explorer een theoretische actieradius op van 566 kilometer. De versie met 77 kWh (inderdaad, 2 kWh minder) en achterwielaandrijving breekt door de magische grens van 600 kilometer.

Van 0 tot 100 km/h kost slechts 5,3 seconden en de topsnelheid bedraagt 180 km/h, nog altijd voldoende om een plek op de linker rijstrook van de Duitse autobahn te claimen. Als deze cijfers je enigszins bekend voorkomen, ben je niet aan het hallucineren. De krachtigste Ford Explorer deelt zijn aandrijflijn met de ID.4 GTX. Al gebruikt Volkswagen de batterij van 77 kWh.

Aangename combinatie

Dat Ford het optionele adaptieve onderstel in de Wolfsburgse schappen heeft laten liggen, is niet erg. De Explorer biedt een aangename combinatie van comfort en sportiviteit. Wat de rijeigenschappen betreft, hoef je de onderstelspecialisten van Ford dan ook helemaal niks uit te leggen. De directe besturing draagt in hoge mate bij aan het rijplezier. En we zeggen het niet vaak, maar die zou zelfs een tandje minder scherp mogen.

De Fiesta en Focus behoren tot de best rijdende auto's in hun klasse en het is een feestje om te merken dat de Europese Explorer deze traditie voortzet. Gelukkig maar, want de Fiesta is al van de markt verdwenen en hetzelfde noodlot staat de Focus te wachten.

Ford Explorer is vermomde Volkswagen

Ook in het interieur zie je niet een-twee-drie terug dat de Ford Explorer een vermomde Volkswagen is. Maar er zijn wel hits: de knoppen waarmee je de zijruiten en de buitenspiegels bedient, vind je ook bij Volkswagen. Maar we zijn allang blij dat de knoppen in het portier zitten en niet in het centrale touchscreen.

Het grote centrale scherm van 14,6 inch kun je van je af duwen zodat het meer rechtop komt te staan. Vervolgens ontdek je een verborgen ruimte die zich achter het display bevindt. Het is net 'Harry Potter en de Geheime Kamer', maar dan kleiner. Hierin kun je waardevolle spullen opbergen, want zodra je de auto afsluit, gaat ook de opbergruimte hermetisch op slot.

Voldoende ruimte

Onder de middenarmsteun kun je alle troep kwijt die niemand wil jatten. Het opbergvak is 17 liter groot en met verschillende inzetstukken variabel in te delen. Voor een echt comfortabele houding vinden we de zitting te kort. Verder moet de geïntegreerde hoofdsteun maar net goed aansluiten op je nek en hoofd. Op de achterbank is er voldoende ruimte en ook de kofferbak (450-1400 liter) is groot genoeg.

Ai, geen frunk

Vrees niet voor een reusachtige dode hoek vanwege de grote dichte C-stijl; vanuit het interieur kun je gewoon naar buiten kijken. Jammer genoeg ontbreekt een frunk. De laadkabel (de door ons gereden AWD laadt met 11 kW en 185 kW) berg je onder de laadvloer op of aan de zijkant van de bagageruimte. Als goedmakertje ligt de bandenreparatieset wel ruimtebesparend onder de motorkap.

Ford Explorer (2024) test conclusie

Voor het eerst in zijn lange historie is de Ford Explorer volledig elektrisch. Tenminste, in Europa. En hij rijdt ook zoals wij in Europa van Ford gewend zijn. Wel heeft de door ons gereden versie een gepeperd prijskaartje. Dit kun je voorkomen door voor de Extended Range met achterwielaandrijving te kiezen. Die is met 43.750 euro vriendelijker geprijsd.



Lees de volledige test van de Ford Explorer in Auto Review 09/2024.