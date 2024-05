In deze Nederlandse steden kun je de Tesla Cybertruck in het echt bekijken

Nieuws

Baalde jij als een stekker toen je hoorde dat de Tesla Cybertruck niet naar Nederland komt? Dan heb je geluk, want de elektrische pick-up vindt toch zijn weg naar ons land. Al is het niet op de manier die jij waarschijnlijk hoopt.

Deze zomer maakt de Cybertruck een tour door Europa. Tijdens de zogeheten Cyber Odyssey kunnen Europeanen op meer dan 100 locaties kennismaken met de stoerste creatie van Tesla. De roadshow doet onder andere Madrid, Parijs, Milaan, Londen en Berlijn aan.

Tesla Cybertruck in Nederland

Ook Nederland wordt niet vergeten: op de kaart zien we Amsterdam staan. De Cybertruck is daar te zien van 1 tot 4 juli, maar dat is niet het eerste contactmoment met Nederland. Dat zal plaatsvinden op 25 juni, wanneer de EV twee dagen is te bezichtigen bij Tesla Eindhoven.

Daarna toert de Cybertruck naar Den Haag (28 en 29 juni). De Nederlandse reis wordt op 5 en 6 juli afgesloten in Utrecht. Geïnteresseerden moeten zich inschrijven via de Tesla evenementenpagina.

Blijf op de hoogte van het laatste EV-nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Cybertruck niet leverbaar in Nederland

Wij herinneren ons van de Cybertruck-onthulling dat Tesla-topman Lars Maravy beweerde dat het schier onmogelijk was om de Cybertruck te laten voldoen aan Europese veiligheidsregels. Zo zou het enorme front niet meeveren en dus niet voldoende voetgangersveiligheid bieden.

Dit is de kans voor Europese Tesla-fans om de Cybertruck alsnog van dichtbij te zien. En voor Tesla is het een kans om te peilen of er genoeg animo is om heel misschien een versie te ontwikkelen voor de Europese markt. Als je de moeite neemt om zo'n roadshow te organiseren, kun je als automerk op z'n minst proberen om er iets van te leren.