Autoverkopen januari 2025: Nederland kent écht geen Tesla-schaamte

Nieuws

In januari 2025 zijn minder nieuwe auto's verkocht dan een jaar eerder, een daling van 4,6 procent. Opvallend is dat Tesla onverminderd populair blijft, welke rare fratsen zijn CEO ook uithaalt de laatste tijd. Misschien nog wel opmerkelijker is dat de elektrische Volkswagen-modellen weer in de armen worden gesloten.

Kia EV3 maakt grootste klapper

In januari 2025 werden in totaal 32.804 nieuwe auto's geregistreerd. De auto die de grootste klapper maakt, is de Kia EV3, onze Auto van het jaar 2024. Met 1757 registraties is de nieuwe elektrische SUV de populairste EV van januari en sowieso de bestverkochte auto.

Dat is ruim twee keer zoveel als de Volvo EX30, die 724 registraties noteerde en daarmee genoegen moet nemen met de tweede positie van bestverkochte elektrische auto's in Nederland.

Volkswagen ID.-modellen in de lift

Nummer 3 van populairste EV's is verrassend de Volkswagen ID.3, die met 532 stuks een opleving kent ten opzichte van januari 2024. Toen werden maar 29 stuks geregistreerd. Ook de Volkswagen ID.4 en de Volkswagen ID.5 zitten in de lift met 295 versus 16 stuks en 34 versus 7 stuks.

Terugval voor Tesla

De top 5 van meest geregistreerde EV's wordt compleet gemaakt door de Tesla Model Y (482) en de Tesla Model 3 (432). Een behoorlijke terugval voor de Model Y, in januari 2024 stond de teller nog op 1140 stuks en in afgelopen december op 1503 exemplaren.

Slaat hiermee de Tesla-schaamte nu ook toe in Nederland? Mwah, dat valt nog mee. De daling is vooral te wijten aan de komst van de vernieuwde Model Y. Die komt in 2025 op de markt en dus stellen geïnteresseerden hun aankoop nog even uit.

Tweedehands Model 3 onverminderd populair

Van echte Tesla-schaamte is dus nog geen sprake, hoe omstreden het gedrag van topman Elon Musk de laatste tijd ook is. De Model 3 verkoopt vrij constant: 423 tegenover 458 registraties een jaar eerder. Dat Nederlanders nog geen echte Tesla-schaamte kennen, geldt ook voor tweedehandse Tesla's.

Marktplaats.nl meldt dat het aantal zoekopdrachten voor een gebruikte Tesla Model 3 in de laatste maanden van 2024 redelijk stabiel is: 171.182 in september, 193.275 in oktober, 254.047 in november en 192.713 in december. De piek in november is volgens Marktplaats te danken aan alle reuring rond Tesla's waarvan het leasecontract afliep en die in groten getale de occasionsmarkt bestormden.

Top 5 autoverkopen modellen januari 2025

Dan de algemene top 5 van de autoverkopen in januari 2025. Ook hier staat de Kia EV3 stevig op de eerste plaats, gevolgd door een andere Kia, de kleine Picanto. De top 5 ziet er als volgt uit:

Kia EV3 - 1757 registraties Kia Picanto - 855 registraties Peugeot 208 - 777 registraties Volvo EX30 - 724 registraties Volkswagen Polo - 696 registraties

De Peugeot 208 laat een stijgende lijn zien, in januari 2024 werden slechts 408 exemplaren op kenteken gezet. Het eind 2023 geïntroduceerde gefacelifte model komt dus aardig op stoom.

Top 5 automerken januari 2025

De merken top 5 voor januari 2025 ziet er als volgt uit:

Kia - 4102 registraties Volkswagen - 2829 registraties Volvo - 2136 registraties BMW - 2031 registraties Hyundai - 1834 registraties

Tot slot de verhouding van de aandrijflijnen: