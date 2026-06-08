Deze 6 dingen moet je nooit doen met een moderne automaat

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Geautomatiseerde versnellingsbakken met dubbele koppeling werken snel en efficiënt. Maar bij verkeerd gebruik kunnen ze je ook veel geld gaan kosten. Volgens de ADAC moet je deze 6 gewoonten absoluut afleren!

De DSG-transmissie oogstte bij de introductie ruim 20 jaar geleden veel lof. De bak schakelde razendsnel en - meestal - soepel. Bovendien zorgde dit nieuwe type versnellingsbak voor een lager brandstofverbruik en betere acceleratiecijfers dan een manuele transmissie. Dat was met traditionele automaten juist altijd precies andersom geweest.

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Helaas bleken de DSG's na een tijdje allesbehalve probleemloos. Veel eigenaren beleefden nare en dure avonturen met hun versnellingsbak met dubbele koppeling. Inmiddels zijn de kinderziekten er gelukkig wel uit. Toch blijven er belangrijke do's en don'ts als je lang plezier wilt beleven van de DSG-bak - S tronic in Audi-termen - in je auto. De ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, zette alle veel gemaakte fouten op een rijtje.

1. Rempedaal te zacht intrappen voor stoplicht

Veel bestuurders trappen bij stilstand voor het stoplicht het rempedaal niet stevig genoeg in. Hierdoor gaat de koppeling van de DSG slippen. Dat kun je ook zien aan de toerenteller, die een hogere waarde aangeeft dan bij stationair toerental.

Resultaat: de koppeling krijgt extra, onnodige slijtage voor de kiezen. Trap daarom, ook bij kortdurende stilstand, het rempedaal altijd stevig in. Ook kun je de keuzehendel in N(eutraal) zetten of de auto-hold functie gebruiken.

2. Kruipen in de file

(Foto rechts: ANWB)

In de file of in een lange rij voor het stoplicht zijn de meeste bestuurders geneigd om elke keer dat de rij opschuift, een stukje vooruit te kruipen. Zeker als je langdurig in de file staat, is dat killing voor de koppeling.

Het wordt nog erger als de file zich traag heuvelopwaarts beweegt of als je een caravan of andere aanhanger aan de trekhaak hebt.

Je kunt de koppeling ontzien door niet elk gaatje in de file dicht te rijden, maar wat langer te blijven stilstaan. Ga pas weer rijden als je enkele tientallen meters ruimte hebt.

3. Met slippende koppeling parkeren en manoeuvreren

Doe jij dat ook weleens: terwijl je achteruit een parkeervak verlaat, de keuzehendel van de automaat al in Drive zetten, terwijl de auto nog zachtje achterwaarts rolt?

Niet doen! Hierbij moet de koppeling de auto afremmen en bijna gelijktijdig weer op gang brengen. Ook dat veroorzaakt heel veel extra slijtage. De R-stand selecteren terwijl de auto nog zachtjes vooruit rolt, is trouwens precies even slecht, dus ook dat kun je beter laten.

Wat je wel moet doen: de auto altijd helemaal stilzetten voordat je de bak van rijrichting laat veranderen.

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4. Na de start te snel wegrijden

Je kent het wel; je kon wat moeilijk je bed uitkomen of een van je kinderen hield de badkamer lange tijd bezet. Je vertrekt daarom iets te laat naar je werk, en doet je best om op tijd je eerste afspraak van de dag te halen. Je start de motor, knalt de keuzehendel als een razende in D of R en geeft meteen flink gas. Dat is niet alleen slecht voor de motor, maar ook voor de DSG-automaat.

Zeker op een frisse ochtend, is de transmissieolie nog koud en de oliedruk nog niet op het optimale bedrijfspeil. Hierdoor krijgen de onderdelen te weinig smering en ook dat zorgt weer voor onnodige slijtage.

Wat je wel moet doen: na het starten van de motor, deze even rustig laten ronddraaien, dan de juiste wegrijversnelling kiezen en rustig wegrijden. Laat zowel de motor als de versnellingsbak vervolgens rustig op temperatuur komen.

5. Langdurig in manuele modus of met hoge toerentallen rijden

Lang achtereen in de manuele modus rijden en de motor tot hoge toerentallen opjagen, is evenmin bevorderlijk voor de levensduur van de DSG-transmissie.

Hierbij moet de bak heel vaak ontkoppelen, koppelen en weer schakelen. Dat is uitermate belastend voor de verschillende onderdelen. De handmatige schakelmodus is vooral bedoeld voor snelle inhaalmanoeuvres, waarbij je de transmissie alvast in een lagere versnelling zet voordat je de auto('s) voor je gaat passeren.

Daarnaast is het slim om handmatig een lagere versnelling te kiezen bij lange afdalingen. Zo voorkom je dat de auto te snel bergafwaarts knalt en je continu op het rempedaal moet trappen.

6. Versnellingsbakolie nooit laten verversen

Veel mensen - maar ook automerken - beweren dat een automatische (DSG-)versnellingsbak onderhoudsvrij is. Maar niets is minder waar. Dat geldt zeker voor de DSG en S tronic met natte koppeling.

Check daarom wat het onderhoudsboekje hierover vermeldt. Zeker als je auto niet meer in onderhoud is bij de officiële dealer. Voor de meeste auto's van de Volkswagen-groep (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Cupra) wordt voorgeschreven de transmissie-olie elke 60.000 tot 120.000 kilometer te verversen.

Maar ook als de fabrikant geen vast interval hanteert, adviseert de ADAC om de versnellingsbakolie minimaal eens per 100.000 kilometer te laten aftappen en door verse te laten vervangen.

Gebeurt dat niet, dan kan de verouderde en vervuilde olie de kleppen van de transmissie of zelfs het hele brein (bij DSG ook wel Mechatronic genoemd) om zeep helpen. Een paar honderd euro investeren in een olieverversing kan je op termijn duizenden euro's aan noodzakelijke reparaties besparen.

Conclusie

Volgens de ADAC gaat een DSG-automaat gemakkelijk 200.000 kilometer mee, mits je je aan de bovenstaande 6 tips houdt. Doe je dat niet, dan bestaat het risico dat je vroegtijdig met schakelpech én een forse reparatiefactuur te maken krijgt.