Bij Audi A2-rijders kan de vlag uit: elektrische Audi A2 E-tron gespot

De zuinige, aaibare en verrassend ruime Audi A2 krijgt eindelijk een elektrische opvolger. Audi test de A2 E-tron momenteel op de openbare weg en lanceert ‘m halverwege 2027.

De elektrische Audi A2 E-tron staat in de planning voor halverwege 2027 en dat is geen moment te vroeg, want mijn Audi A2 op benzine is ondertussen 22 jaar oud en de kilometerstand nadert de 300.000. Hij gaat vroeger of later met pensioen.

Spionagefoto's Audi A2 E-Tron

De spionagefoto’s van de nieuwe A2 E-tron tonen een compact autootje met een korte neus. Hij is breder dan het oermodel, maar dat kan ook bijna niet anders. Aan de achterkant zijn de overeenkomsten het duidelijkst: de aflopende daklijn mondt uit in het subtiele dakspoilertje dat zo herkenbaar is voor de A2.

De huidige A2 is de vriendelijkst ogende Audi die ooit in je binnenspiegel zal opduiken. Het lijkt erop dat zijn elektrische opvolger eveneens een dichte grille krijgt. De nieuwe koplampen ogen juist hightech, met dagverlichting opgebouwd uit pixels waarvan het patroon te veranderen is.

MEB Entry-platform en voetenbakken

De A2 E-tron staat op het MEB Entry-platform, net als andere kleine EV’s van de Volkswagen-groep. Dat betekent aandrijving op de voorwielen en een actieradius van pak ‘m beet 400 kilometer.

De grote vraag is of dit platform geschikt is om net zoveel binnenruimte te creëren als vroeger, met diepe voetenbakken voor de achterpassagiers en een diepe kofferbak. Het accupakket zit de voetenbakken waarschijnlijk in de weg, maar de elektrische Ford Puma bewijst dat een kleine EV wel degelijk een grote bagageruimte kan hebben.