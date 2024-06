Test Dacia Duster Hybrid: betaalbare SUV kan veel maar stelt op één punt teleur

Tests

Het voelt als gisteren dat de auto's van het Roemeense Dacia goedkoop uitzagen, nog goedkoper aanvoelden en de techniek van éérgisteren aan boord hadden. De nieuwe Dacia Duster veegt die vooroordelen van tafel. Maar perfect is-ie niet.



Vooroordelen zijn hardnekkig, zo merken we vaak. Zeker onder mensen die niet zo in auto’s thuis zijn. Zo associëren hele volksstammen Skoda nog met de Oostblokmodellen van voor de val van de Muur. En even zo vrolijk zweren ­diezelfde lieden al jaren bij Volkswagens … De platformstrategie van de VW-groep is blijkbaar volkomen aan hen voorbijgegaan.



Goede eerste indruk



De herinnering aan de eerste Dacia Logan ligt bij veel mensen nog veel verser in het geheugen dan die aan de Skoda 120. We zijn daarom bang dat het Roemeense merk het extra zwaar heeft om bevooroordeelde potentiële kopers onder hun steen vandaan te trekken. Maar de nieuwe Dacia Duster lijkt ervoor in de wieg gelegd.



In de eerste plaats opereert hij in het gewilde SUV-segment, daarbij oogt hij bijdetijds en is-ie leverbaar met dezelfde moderne techniek als hedendaagse Renaults. Of de derde generatie ­Duster de goede eerste indruk waarmaakt, proberen we uit tijdens een uitgebreide ­testrit in Zuid-Spanje.

Dacia Duster voor het eerst als hybride



Het belangrijkste technische nieuws aan de Duster, is dat-ie voor het eerst als hybride wordt geleverd. De techniek zelf is niet nieuw, want de 140 pk sterke aandrijflijn kennen we ook uit diverse Renaults en de Dacia Jogger. Voor Nederlandse Dacia-fans van het eerste uur is de vanafprijs van de Hybrid wellicht even wennen: 31.340 euro. De testauto in de luxe Extreme-uitvoering moet zelfs minimaal 32.840 euro opbrengen. Daar staat tegenover dat er op het prijskaartje van een Toyota Corolla Cross een bedrag van minstens 38.195 euro staat en dat een Kia Niro Hybrid voor niet minder dan 34.495 euro het dealerpand verlaat.

Wat in de nieuwe Duster direct opvalt, is de verbeterde zitpositie achter het stuur. Die is met name te danken aan de uitgebreidere hoogteverstelling van de stoel, die vooral bij langere bestuurders in de smaak zal vallen. Daar staat tegenover dat de korte zitting, waarvan de zithoek niet verstelbaar is, nog steeds ruimte voor verbetering laat.

Digitaal dashboard en snel touchscreen



Wat beter bevalt, is het opgeruimde dashboard. Daarop spelen een digitaal instrumentarium en een snel reagerend touchscreen de hoofdrol, maar er is ook nog ruimte voor een ­aantal fysieke knoppen. In de Extreme-­uitvoering zorgen koperkleurige accenten voor een verfraaiing van het robuust ogende interieur. Helaas kunnen ze niet verhullen dat het gros van de materialen direct uit de Roemeense plasticmijnen afkomstig is.

Daar staat tegenover dat je de inmiddels verplichte assistentiesystemen op je eigen voorkeur kunt afstemmen. Vervolgens kun je bij elke start je persoonlijke configuratie activeren – dat scheelt vermanende piepjes en bliepjes en het bijbehorende gemopper.

Slimmigheidje à la Skoda



Skoda claimt graag het patent op slimme simpele gadgets, maar de YouClip-bevestigingspunten van Dacia mogen er ook zijn. Ze zijn standaard vanaf de Expression en je kunt er in een handomdraai je telefoon, een tas of een afvalbakje aan bevestigen, ook achterin.



Een achterbank is gelukkig standaard in elke Duster, en dus vind je ook ­achter in de Essential-versie een ruime en comfortabele zit. In vergelijking met het 708 liter metende laadruim van de Jogger, valt de inhoud van de kofferbak een beetje tegen. Met de achterbank in gebruik raak je er 430 liter bagage in kwijt, in de verhuiswagenstand is dat 1545 liter. Klein minpuntje: bij het omklappen van de achterbankleuningen ontstaat geen volledig vlakke laadvloer.

Alleen Duster Hybrid met automaat



Onder het autokoperspubliek zitten steeds meer liefhebbers van automaten, en die ­kunnen ook bij de Dacia Duster terecht. Alleen moeten ze dan wel voor de relatief prijzige Hybrid gaan, terwijl je bij het vorige model ook nog kon kiezen voor een ‘simpele’ 1.5 TCe. Of de driecilinder mild hybrid (vanaf 28.890 euro) later ook met automaat leverbaar wordt, laat Dacia nog in het ongewisse.



Geen typische caravantrekker



Dat is slecht nieuws voor wie niet alleen een automatenfetisj heeft, maar bovendien dol is op caravans. De Duster Hybrid 140 zit met een geremde aanhanger van 750 kilo al aan z’n trektaks. Met een volwassen gezinscaravan aan de haak naar Frankrijk karren, zit er dus niet in. De Duster TCe 130 mag het dubbele voortslepen en de 100 TCe Eco G die op benzine en lpg rijdt, zit er met 1200 kg tussenin. In Nederland wordt de Duster al enige tijd niet meer met diesel­motor aangeboden, in België is de Duster 1.5 dCi (115 pk) nog altijd leverbaar. Ook die verdraagt 1200 kg aan de haak.

Parktijkverbruik Dacia Duster Hybrid



Wie maling heeft aan de matige trekkerskunsten van de Dacia Duster Hybrid, kan genieten van een ontspannen aandrijflijn die efficiëntie duidelijk belangrijker vindt dan dynamiek. Als je het rustig aan doet, is de samenwerking van de motoren zeer harmonieus. Door tussentijds veel te zeilen en elektrisch te rijden, drukt de Hybrid het verbruik tot onder de 5,0 liter benzine per 100 kilometer (1 op 20). Dat is netjes conform de fabrieksopgave.



Daarbij voelt de Duster lekker levendig aan. Helaas wekt de aandrijflijn een geheel andere indruk als je wat meer van hem vraagt. Dan worstelt de 1,6-liter benzinemotor luidruchtig, maar echt bovenkomen lukt hem nauwelijks. Zo kost het ruim 10 seconden om van 0 naar 100 km/h te sprinten - daarmee trek je in 2024 bepaald geen volle zalen.

Verbeterd geluidscomfort



Dat de Duster niet bedoeld is voor de Max Verstappens van deze wereld, toont-ie ook met de afstemming van z’n stuurinrichting en z’n onderstel. De besturing is vrij indirect en licht, wat overigens prima bij het kalme karakter past.



Ook de vering en demping zijn nadrukkelijk gericht op comfort en het is verbazingwekkend hoe beheerst deze betaalbare SUV ook de slechtste Zuid-Spaanse wegen trotseert. Verder is goed merkbaar dat Dacia de nodige aandacht heeft besteed aan de geluidsisolatie. Pas bij snelheden boven de 120 km/h wordt het wat lawaaiiger aan boord, vooral door windgeruis rond de A-stijlen.



Duster op onverhard wegdek



Een tocht over onverhard wegdek doorstond de testauto zonder problemen, al kraakte het af en toe uit de krochten van de carrosserie. Het zij hem vergeven en het doet wat ons betreft geen afbreuk aan de positieve indruk die dit eerlijk geprijsde en robuuste werkpaard bij ons achterlaat.

De Dacia Duster van de derde generatie doet veel goed en weinig fout. De herinnering aan de Dacia’s van vroeger is hiermee vrijwel volledig uitgewist. Hij is ruim en comfortabel, zeker als Hybrid. Maar wie dynamisch vervoer zoekt, is bij de Duster aan het verkeerde adres. Verder is het voor Dacia te hopen dat de oude merkfans 31.340 euro niet te duur vinden en dat de niet-Daciasten over hun eigen bevooroordeelde schaduw heen willen stappen.