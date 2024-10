Waarom de Tesla Model 3 niet duurder, maar juist 2500 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Tesla Model 3 is goedkoper geworden. Door een prijsverlaging van 2500 euro stap je nu met aftrek van subsidie al vanaf 38.040 euro in de EV. Die prijsverlaging lijkt raadselachtig, want de auto wordt in China gebouwd en krijgt te maken met importheffingen. Toch is er een logische verklaring voor.



Tesla Model 3 prijzen

Tot voor kort moest je minimaal 43.490 euro overmaken naar Tesla om een nieuwe Model 3 in ontvangst te nemen. Door de prijsdaling is dat nu nog maar 40.990 euro, een verlaging van 2500 euro dus. En als je nog dit jaar toeslaat, gaat daar ook nog de SEPP-subsidie van 2950 euro vanaf.

Maar er is meer nieuws. Tesla heeft ook een nieuwe uitvoering van de Model 3 geïntroduceerd. Deze heet Long Range Achterwielaandrijving (waarom niet gewoon Long Range RWD?) en beschikt net zoals de instapper over één elektromotor die de achterwielen aandrijft. Toch heeft de nieuwe versie een streepje voor: door het grotere accupakket van 75 kWh (RWD: 57,5 kWh) komt deze uitvoering tot wel 702 kilometer. De instapper wringt 'maar' maximaal 513 kilometer uit zijn batterij. Ook sprint de Long Range Achterwielaandrijving sneller vanuit stilstand naar 100 km/h (5,2 s vs. 6,1s).

De basisprijs van de nieuwe uitvoering is 45.990 euro. Omdat de fiscale waarde nét onder de subsidiegrens van 45 mille duikt, kun je ook met deze versie profiteren van 2950 euro subsidie. Tot slot is ook de Model 3 Long Range All-Wheel Drive goedkoper geworden: door een prijsverlaging van 500 euro is deze uitvoering te bestellen vanaf 50.990 euro. De prijs van de Model 3 Performance All-Wheel Drive blijft ongewijzigd.

De nieuwe prijzen van de Tesla Model 3

Uitvoering Actieradius (WLTP) Oude prijs Nieuwe prijs Prijsverschil Subsidie? RWD 513 km €43.490 €40.990 - €2500 Ja Long Range

Achterwielaandrijving 702 km - €45.990 - Ja Long Range AWD 629 km €51.490 €50.990 - €500 Nee Performance AWD 528 km €58.490 €58.490 - Nee

Tesla Model 3 werd in 1,5 jaar tijd 10.000 euro goedkoper

Dat de Model 3 in prijs wordt verlaagd is een bericht dat we gevoelsmatig al tien keer hebben geschreven. En dat klopt eigenlijk ook wel; de prijs van de EV is sinds begin 2023 al talloze keren verlaagd. Zo ging de basisprijs van de Model 3 in anderhalf jaar tijd van 51.990 euro naar 41.990 euro. Een reductie van 10.000 euro!

Mogelijke verklaring: heffing valt mee

Toch is de meest recente prijsverlaging opmerkelijk, omdat begin juli de prijs van de Model 3 juist omhoog ging naar 43.990 euro. Volgens Tesla had dit te maken met de aankomende importheffingen die de EU ging heffen op auto’s van Chinese makelij. Daardoor werd ook Tesla getroffen, omdat de Model 3 die in Nederland wordt geleverd in Shanghai van de band rolt.

Vermoedelijk zijn diezelfde importheffingen nu juist verantwoordelijk voor deze prijsverlaging. Vorige week werd door de lidstaten van de EU definitief vóór de heffingen gestemd. Dit lijkt slecht nieuws voor Tesla, maar er zal bij de Amerikanen juist een zucht van verlichting hebben geklonken.

De heffing valt namelijk minder hoog uit dan verwacht. In de eerste opzet van de EU werd nog gerekend op een heffing van 20,8 procent - maar na verder onderzoek is dit verlaagd naar 7,8 procent. Het lijkt erop dat de prijsverlaging een direct gevolg is van deze meevaller.