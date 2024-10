Wat stellen Europese automerken weinig voor op wereldwijde EV-markt

Nieuws

In Nederland zijn Chinese automerken nog niet zo populair, maar als we de wereldwijde verkoopstatistieken erbij pakken is dat beeld heel anders. China bouwt en verkoopt zoveel stekkerauto's, dat er voor de Europese automerken weinig van de verkooptaart overblijft.



Het Chinese Sohu neemt de wereldwijde autoverkoopcijfers van januari tot en met augustus onder de loep. Er gingen in totaal 58,24 miljoen auto’s over de toonbank, waarvan 9,39 miljoen met een stekker. Dan hebben we het over volledig elektrische modellen en plug-in hybrides. En van de ruim 9 miljoen auto’s kwam maar liefst 67 procent uit China.

Chinese elektrische auto’s

Laten we inzoomen op de volledig elektrische modellen. Van alle verkochte EV’s in 2024 komt ongeveer 62 procent uit China. Ook hier gaat het om de periode van januari tot en met augustus. Europa blijft ver achter: de Europese merken produceerden in deze periode slechts 19,1 van alle elektrische auto’s wereldwijd. Dat is 1 op de 5 auto's.

De marktleider van elektrische auto’s in 2024 komt echter niet uit China: Tesla staat bovenaan de apenrots met een aandeel van 20 procent. BYD volgt met 18 procent, Geely (onder andere Volvo, Polestar en Zeekr) completeert het podium met 7,8 procent. Op de Volkswagen-groep (6,7 procent) na zijn vrijwel alle best presterende merken Chinees. Denk daarbij aan producenten als SAIC (bekend van MG - 6,1 procent), Chery (2,3 procent), Nio (2,1 procent) en Leapmotor (1,6 procent).

Aandeel wereldwijde verkopen EV’s per merk (jan-aug 2024)

Positie Merk Marktaandeel 1 Tesla 20% 2 BYD 18% 3 Geely 7,8% 4 VW-groep 6,7% 5 SAIC 6,1%

En de plug-in hybrides

Op de plug-in hybridemarkt zijn de Chinezen nog dominanter. In de eerste acht maanden van 2024 hadden ze een gigantisch marktaandeel van maar liefst 76,6 procent. Europese automerken volgen op gepaste afstand met 15,4 procent marktaandeel.

Aandeel zal toenemen

De Amerikaanse en Europese importtarieven zouden de Chinese groei enigszins kunnen vertragen, maar zullen de bedrijvige Chinese autoproducenten waarschijnlijk niet kunnen stoppen. Niet alleen hebben de Chinese merken op technisch vlak een voorsprong, het land heeft ook een groot deel van de mondiale batterijproductie in handen. CATL produceerde in de eerste zes maanden van dit jaar maar liefst 37,8 procent van alle accupakketten wereldwijd, BYD stond op plaats twee met 15,8 procent.