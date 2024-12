Test: Hyundai Inster (2024) doet alles wat een EV moet doen

Tests

Onder de kleurrijke stickers zit de nieuwe Hyundai Inster, een volledig elektrische stadsauto die de lat hoog legt voor andere betaalbare EV’s. Dat doet-ie met zijn prijs, uitrusting en binnenruimte.

In de slechts 3,83 meter lange Hyundai Inster kunnen twee volwassenen probleemloos achter elkaar zitten. Het lijkt wel een goocheltruc: van de buitenkant lijkt het een stadsauto uit het A-segment, maar zodra je instapt transformeert hij tot een B-segmenter. Hoe dit werkt, ontrafelen we tijdens onze testrit met een kleurrijk bestickerd prototype in de omgeving van Frankfurt.

Dat je voorin genoeg ruimte hebt, is te danken aan het hoge dak en de rechtopstaande voorruit die ver van je afstaat. De verschuifbare achterbank verklaart de riante beenruimte op de tweede zitrij. Met de bank helemaal naar achteren blijft er weinig bagageruimte over (280 liter), maar dat is een afweging die je maakt. En gezien de smalle cabine is het maar goed dat de Inster een 4-zitter is. We zijn verbaasd dat Hyundai zegt te werken aan een versie met vijf zitplaatsen …



Het zwijgen opleggen

De Inster biedt niet alleen de binnenruimte van een grotere auto, hij rijdt ook zo. Van de vier inzittenden hoeft niemand zijn of haar stem te verheffen wanneer we tijdens onze kennismaking met 130 km/h over de autobahn zoeven. Er zijn geen hinderlijke wind- of bandengeluiden die de kop opsteken. Ook ligt hij stevig op de weg en heeft het onderstel een hoog incasseringsvermogen. De enige keren dat de achteras switcht van fileren naar deinen, is op hoge drempels en venijnige kinderkopjes.

De besturing had best iets zwaarder en directer gemogen. Maar een lichte besturing is nu eenmaal van deze tijd. Net als de piepjes van rijhulpsystemen. We zijn blij dat je de grootste boosdoener – de snelheidswaarschuwing – het zwijgen kunt opleggen door de volumeknop op het stuur drie seconden ingedrukt te houden.



Hyundai Inster: prestaties

Ons prototype heeft de instapmotor met 97 pk. Dat lijkt weinig vermogen en de sprinttijd van 11,7 seconden doet het ergste vrezen, maar zelfs met vier inzittenden is het toch genoeg. Dankzij de soepele manier waarop een elektromotor zijn kracht opbouwt, versnel je moeiteloos mee met de rest van het verkeer. Maar daar houdt het ook op, je zult niemand het snot voor de ogen rijden. Insters met de grote batterij zijn iets sterker (115 pk) en iets sneller (10,6 sec.).

Typische eigenschappen

Tijdens onze testrit denken we aan iets wat nota bene een ontwerper van de elektrische Renault 5 zei: “Je herinnert niet zozeer een auto in zijn geheel, maar bepaalde typische eigenschappen of uiterlijkheden.” Misschien vinden we de Inster daarom zo charmant; hij heeft er een heleboel. Zoals hoe de zittingen van de voorstoelen in elkaar overlopen, hoe je alle rugleuningen kan neerklappen voor maximale ruimte, en hoe de hoedenplank oprolbaar is zodat-ie werkt met de verschuifbare achterbank.

Het is ons nog niet helemaal duidelijk waarom de deurpanelen inzetstukken hebben. Ze zitten vast met wat lijkt op grote kunststof schroeven en je kunt ze verruilen voor doorzichtige panelen die bedoeld zijn als fotolijstje. Is dat alles? Onlangs spraken we de interieurontwerper en hij deed het klinken alsof wij (niet hij) alle leuke toepassingen voor het doorzichtige paneel moesten bedenken. Ehm, sparen Inster-rijders misschien Pokémon-kaarten die ze willen tonen? Of is het een opbergplekje voor je strippenkaart voor de kapper? We zijn benieuwd of Hyundai met nieuwe ideeën komt voor deze panelen.



One pedal driving en opladen

En dan heeft het ruimtewonder ook nog een weldaad aan fysieke knoppen én flippers achter het stuur voor de regeneratie. Inclusief een stand voor one pedal driving. In ons prototype is een groot deel van het menu afgeschermd, maar Hyundai kennende wordt het stroomverbruik keurig uitgesplitst per systeem en dat maakt EV-nerds blij.

Thuis of in de wijk opladen is dankzij de boordlader van 11 kW zo gepiept: 4 tot 5 uur afhankelijk van de batterij. Snelladen is een sport waar veel Hyundai’s goed in zijn, maar niet de Inster. Hij slentert in 39 minuten van 10 tot 80 procent.



Hyundai Inster: range vlug getest

Onze kennismaking is te kort om een uitgebreide actieradiustest te doen. Wel houden we met een schuin oog het stroomverbruik in gaten, tijdens onze gevarieerde rit door de stad, over binnenwegen en via de snelweg weer terug. Het resultaat is 15,2 kWh/100 km. Dat geeft de batterij van 42 kWh een theoretische range van 276 kilometer en de grote batterij van 49 kWh komt 322 kilometer ver op een acculading stroom.



Hyundai Inster kopen: Pulse-uitvoering met Winter Pack

Met een basisprijs van 24.295 euro hoort de Inster bij de club van goedkope EV’s. Andere leden zijn de Dacia Spring en de Citroën e-C3. Maar waar je bij die twee overal de gevolgen ziet en voelt van het lage prijskaartje, wordt de goedkoopste Inster gewoon geleverd met een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control. Bovendien kijk je – net als in de duurdere uitvoeringen – naar een digitaal instrumentarium en een riant touchscreen. De twee batterijformaten kwamen al even ter sprake: 42 kWh en 49 kWh zijn keurige waardes in deze prijsklasse.

Wij zouden upgraden naar de Pulse-uitvoering (meerprijs: 3000 euro). Niet alleen krijg je de grote batterij van 49 kWh, maar ook 15-inch lichtmetaal (anders wieldoppen), de in twee delen neerklapbare en verschuifbare achterbank en een draadloze telefoonoplader. Maar de belangrijkste reden om minimaal de Pulse te kiezen, is het optionele Winter Pack van 995 euro. Daarmee voorzie je het autootje van stoel- en stuurwarming én een warmtepomp. Fijn dat Hyundai deze essentiële EV-systemen bundelt in een betaalbaar pakket. Dit autootje heeft alles.

Conclusie

Ik ben een fan van de Hyundai Inster. Het is de eerste goedkope elektrische auto waarbij je de lage prijs niet als excuus hoeft te gebruiken om je aanschaf te verdedigen. Een volwassen autootje met genoeg handigheidjes, range en ruimte. Hyundai heeft de lat hoog gelegd voor nog te verschijnen modellen als de Volkswagen ID.2.