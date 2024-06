Nieuws

Nu alle prijzen van de vernieuwde Hyundai Tucson bekend zijn, heb je er een keuzemoment bij. Neem je de hybride uitvoering zónder stekker of mét stekker? Verrassend genoeg hoef je je niet druk te maken over het prijsverschil.

De prijs van de gefacelifte Hyundai Tucson (2024) is 43.995 euro. Voor dat bedrag overhandigt de dealer de Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV met het uitrustingsniveau i-Motion. Dat is een hybride SUV met een gecombineerd vermogen van 215 pk (350 Nm) en een 6-trapsautomaat. Een stekker heeft de auto niet, het gaat hier om een full hybrid met een relatief kleine batterij van 1,49 kWh. Daarmee kun je elektrisch rijden, maar niet over een heel lange afstand.

De plug-in hybride Hyundai Tucson kan dat wel. Al zegt Hyundai niet hoe groot de elektrische actieradius is. Maar wel dat de batterij een stuk groter is, namelijk 13,8 kWh. Logisch dat je daarmee over een langere afstand elektrisch kunt rijden. Om de batterij van stroom te voorzien, is ook een stekker aanwezig. Het gecombineerde vermogen ligt met 252 pk een stuk hoger. Het koppel is gelijk en ook nu krijg je een 6-trapsautomaat.

Als je nu denkt met de plug-in hybride Hyundai Tucson duurder uit te zijn en de keuze zo gemaakt is, hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: de prijs van 43.995 euro is exact gelijk aan die van de hybride versie. Het slechte nieuws: je moet langer dubben dan je wellicht dacht. Het geldt alleen voor het uitrustingsniveau i-Motion, maar de andere uitvoeringen (Comfort, Comfort Smart, Premium, Premium Sky, N Line en N Line Sky) zijn slechts 100 euro duurder.



Van 4- naar 2-wielaandrijving

Voorheen kostte de plug-in hybride duizenden euro's meer dan de hybride versie, maar dat zat hem vooral in zijn 4x4-aandrijving. Die is er nog steeds, maar de Hyundai Tucson PHEV is er voortaan ook als voorwielaandrijver. Daarbij was het eerste uitrustingsniveau de completere Comfort en dat is nu de i-Motion, net als bij de gewone hybride versie. De mild hybride met 150 pk is met de facelift verdwenen.

Hyundai Tucson 2024 prijs

We wilden alle prijzen voor je keurig onder elkaar zetten, maar omdat Hyundai nogal wat uitvoeringen heeft, zou dit een wel heel lang rijtje worden en juist niet overzichtelijk. Dus we beperken ons tot de vanafprijzen van alle drie de aandrijflijnen:

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV i-Motion, vanaf 43.995 euro

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 2WD i-Motion, vanaf 43.995 euro

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 4WD Comfort, vanaf 48.795 euro

Nieuw interieur

De facelift van de Tucson omvat meer dan wijzigingen in het aanbod. Het opvallende front blijft behouden, maar ondergaat wel een subtiele correctie. De verlichting zit nog steeds verwerkt in de grille die vrijwel over de hele breedte van de neus loopt, maar de vorm is bijgeschaafd. Verder doet de bumper hoekiger aan dan de oude, die een stuk ronder was.

Het interieur is op de schop gegaan en vertoont nu veel gelijkenissen met dat van de Hyundai Kona. We zien twee beeldschermen die samen een licht gebogen brede strook pixels vormen. Dit zijn het instrumentarium van 12,3 inch en het infotainmentscherm dat even groot is. Het 3-spaaks stuurwiel is nieuw. Het Hyundai-logo dat erop stond, heeft plaatsgemaakt voor een balkje met vier pixels, net als bij de Hyundai Ioniq 6.

Gelukkig ziet Hyundai het belang in van fysieke knoppen en prijkt onder het centrale touchscreen een handig bedieningscluster voor de klimaatregeling met druk- en draaiknoppen.

Of je de hybride of de plug-in hybride versie van de Tucson neemt, heeft ook te maken met de wegenbelasting. De plug-in weegt meer dan de gewone hybride (1850 versus 1675 kg) en dus betaal je meer wegenbelasting.

Of krijg je korting? En loopt die nou af of niet? We leggen je het haarfijn uit in het onderstaande bericht.