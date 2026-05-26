Waar de naam vandaan komt, en nog 16 weetjes over de Renault Twingo

Nieuws

Dat de elektrische Twingo teruggrijpt naar de eerste generatie uit 1992, is geen toeval. Van deze slimme en gedurfde auto rolden er 2,6 miljoen de fabrieken uit. Maar de ontwikkeling van de Twingo bleek een hobbelig pad …

1. De naam Twingo is een samenvoeging van 'twist', 'swing' en 'tango'. Hij werd in 1992 op de markt gebracht, maar het idee achter deze auto gaat veel verder terug.

2. Al in de eerste helft van de jaren tachtig zocht Renault naar een goedkope opvolger voor de verouderende Renault 4: het VBG-project werd gestart (Vehicule Bas de Gamme, de instap-auto).

3. De klus was lastig: de auto moest goedkoop én winstgevend zijn, maar niet concurreren met de Renault 5.



4. Meesterontwerper Marcello Gandini deed een poging met de W60 (1986), maar die redde het niet. Wel nam hij het idee voor de vorm van het voorportier mee naar zijn ontwerp voor … de Lamborghini Diablo.

5. In 1987 deed Renault een tweede poging en kwam Project X-06 van de grond. Dat werd de interne codenaam voor de ontwikkeling van de eerste generatie Twingo.

6. Toen Patrick Le Quément hoofdontwerper van Renault werd, haalde hij inspiratie uit de schetsen van Gandini. Hij wilde een auto creëren met veel ruimte en een korte motorkap, net als bij de Espace.

7. Er was nóg een inspiratiebron voor de Twingo, een Pools ontwerp. Deze Beskid 106 moest de Fiat 126 opvolgen.

8. Er was geen geld om de Beskid te ontwikkelen in het toen nog communistische Polen, dus de auto kwam er nooit.

9. Toch waren er patenten aangevraagd voor het 'monospace'-design, waardoor Renault met de productie van de Twingo moest wachten tot deze waren verlopen.

10. Hoewel Le Quément de designbaas was, wordt het Twingo-ontwerp toegeschreven aan Jean-Pierre Ploué. Gérard Gauvbry tekende het interieur.

11. De Twingo viel vanbuiten én vanbinnen op door zijn felle kleuren, zoals mintgroen, geel en roze-achtig rood. Opmerkelijke details waren de halfronde koplampen en het luchtrooster linksvoor.

12. Voor de neus van de bestuurder zat alleen een reeks waarschuwingslampen, de snelheidsmeter prijkte in het midden. Boven op de middenconsole zat de knop voor de alarmlichten.

13. De Twingo had een verschuifbaar achterbakje, zodat je kon kiezen voor extra ruimte of meer bagage.

14. Renault had de smaak te pakken en kwam in 1992 met de futuristische Zoom, een elektrische tweezitter. Die ging nooit in productie.

15. De eerste Twingo hield het vol tot 2007, toen hij een moderne maar saaie opvolger kreeg.

16. Schamel hoogtepunt was de Twingo R.S., een sportieve versie met 133 pk.

16. Generatie 3 (2014) had wéér een ander design. De auto kromp 10 centimeter en de motor werd naar achteren verplaatst, onder de (daardoor piepkleine) bagageruimte. De Twingo III werd samen met Smart ontwikkeld.

17. Van deze Twingo verscheen ook een elektrische versie, met 82 pk en een actieradius van 190 kilometer.