TEST: Waarom de nieuwe Renault Twingo nog even leuk is als vroeger

Met de 5 én 4 ging Renault al uiterst succesvol op de retrotoer, nu is het volgende model aan de beurt voor een moderniseringskuurtje: de Renault Twingo. Kan deze goedkope elektrische versie het succes van zijn voorgangers herhalen?

Renault heeft voor de introductie van de nieuwe Twingo E-Tech een feestelijke locatie uitgekozen: Ibiza. Al is het eiland rond deze tijd van het jaar nog ver verwijderd van zijn bruisende zelf. Het duurt nog even voordat de grote meute feestgangers arriveert. Dat mag de pret niet drukken, de Twingo hangt zelf de slingers wel op. Renault grijpt met de nieuwe Twingo namelijk nadrukkelijk terug op het olijke origineel uit 1992. Dat kwam destijds op de markt als spirituele opvolger van de originele Renault 4 en groeide uit tot een enorm succes. De nieuwe generatie probeert dezelfde charme te vangen, maar dan met een volledig elektrische aandrijving.

Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om de gelijkenissen tussen de nieuweling en zijn grote inspiratiebron te spotten. Kijk maar eens naar de ronde lampunits voor en achter, het korte motorkapje met daarin de drie ‘luchtroosters’. Tegenwoordig zijn ze er niet meer om de benzinemotor te helpen koelen, maar als stijlelement doen ze je wel direct terugdenken aan het origineel.

Toch zijn er ook verschillen: terwijl de oer-Twingo altijd werd geleverd met drie deuren en één grote ruitenwisser, is bij de moderne variant gekozen voor meer praktisch gemak. De nieuwe Twingo heeft altijd een vijfdeurs carrosserie en de voorruit wordt bij regen ‘gewoon’ met twee wissers schoongeveegd. Binnenin is de Twingo net zo speels als vanbuiten. Het dashboard heeft een centraal display van 10,1 inch met daaronder drie grote draaiknoppen. Opvallend detail is de ronde rode schakelaar voor de alarmlichten, ook die verwijst naar de eerste Twingo.

Beauty & The Brains

De Twingo hoeft geen moeite te doen om op te vallen. De nieuwste telg uit de Renault-familie pakt ons direct in met zijn looks, maar blijkt ook nog eens een ontzettend capabel autootje te zijn. Beauty & De Brains dus, zoals zanger Nielson het in 2014 omschreef.

De kleine Twingo is veel ruimer dan je verwacht. Dat komt mede doordat het accupakket gebruikmaakt van een zogenaamde cell-to-pack-constructie, waarbij de batterijcellen direct in de accubehuizing worden geplaatst en niet eerst in modules worden ondergebracht. Zo wordt de beschikbare ruimte efficiënter gebruikt.

Maar Renault past ook een slimme oplossing toe uit de originele Twingo. De achterbank is namelijk verschuifbaar. In de eerste generatie ging de hele bank in één keer naar voren of naar achteren, in de nieuwe Twingo kan dat in twee delen. Het verschil tussen de achterste en de voorste stand is wel 17 centimeter. Zo kun je naar behoefte kiezen voor meer bagageruimte – tot maximaal 360 liter – of meer beenruimte.

De tweede testdag hebben we die beenruimte getest door bij twee collega-journalisten in te stappen en zelf op de achterbank plaats te nemen. En warempel, ook als je ruim 1,82 lang bent zit je prima in de A-segmenter. Zelfs een langere rit was niet onprettig voor de bankzitters. Volgens Renault is de ruimte op de achterbank in deze stand vergelijkbaar met die van een Renault 4, en dat kunnen we onderschrijven. Er was zelfs nog genoeg ruimte voor onze bagage in de kofferbak.

Lotus-trekje

Je zou denken dat Renault voor de Twingo ontwikkelaars van Lotus in de arm heeft genomen, want de Fransen hadden een duidelijk mantra: maak de auto zo licht mogelijk. En dat hebben ze waargemaakt, want de Twingo is met zijn 1200 kilo een lichtgewicht voor een EV. Dat komt niet alleen de rijeigenschappen ten goede, maar zorgt ook voor een hogere efficiëntie. Wij kwamen met ons gemiddelde verbruik op Ibiza zelfs ruim onder de WLTP-waarde, en dat gebeurt niet vaak. Renault geeft 13 kWh/100 km op, wij haalden 11,3 kWh/100 km. Een belangrijke kanttekening: we reden onder bijna perfecte condities voor een EV. Het was niet te warm, maar ook zeker niet te koud, en bovendien hebben we geen snelweg gezien. Desalniettemin is het verbruik keurig. De vraag is wel wat hier onder typisch Nederlandse omstandigheden van overblijft.

Wat ons ook opvalt, is hoe volwassen en comfortabel de Twingo rijdt. Hij heeft op binnenwegen en in de stad voldoende vermogen (82 pk en 175 Nm koppel), stuurt met genoeg feedback en niet te licht, en is bovenal erg fijn geveerd. Zelfs als we per abuis op een onverharde weg terechtkomen, geeft de Twingo geen kik. Ook serieuze oneffenheden in de weg worden niet keihard aan de inzittenden doorgegeven. Als je ons had gezegd dat we met een B-segmenter onderweg waren, hadden we het ook geloofd.

Tot slot: de Twingo heeft een paar fijne features die je bij de meeste concurrenten niet vindt. Zo is de ‘my-safety-knop’ (foto links, meest linkse knop) een fantastische vinding. Twee keer drukken op deze knop, en alle vervelende veiligheidssystemen zijn uitgeschakeld. Dit is overigens in te stellen in een menu als je sommige systemen wél aan wilt laten. Maar ook de schakelflippers om de regeneratie te regelen zie je niet bij concurrenten in dit segment. Hiermee is ook one pedal driving - dus zonder het rempedaal aan te raken - mogelijk. Zodra je hieraan gewend bent, rijdt dit erg prettig.

Vrolijk toetje

Het is moeilijk om iets te vinden om deze leukerd op af te rekenen. En al zóú de Twingo iets fout doen ... Dan reageer je net als wanneer je drie maanden oude pup iets stouts heeft gedaan. Je maakt je even boos, maar als je naar dat vrolijke snoetje kijkt, ben je het direct weer vergeten. Maar we moeten kritisch zijn en dus willen we ook melden dat de stoelen nogal vlak zijn te weinig zijdelingse steun bieden. Daarnaast zijn de materialen in het interieur kneiterhard, ook de portierbekleding waar je met je elleboog op rust. Niet fijn. En niet te vergeten: de actieradius houdt niet over. In het gunstigste geval zou je tot 262 kilometer op één acculading kunnen rijden. Maar in de praktijk gaan daar nog wel wat kilometers vanaf. Zeker als je veel snelheidskilometers maakt, hobbelt de range vlot achteruit. Dat geeft de auto zelf ook aan: toen de batterij nog voor een kleine 70 procent vol zat en de resterende actieradius 178 kilometer bedroeg, meldde de boordcomputer tevens dat de batterij bij snelwegkilometers al na 78 kilometers leeg zou zijn. Een verschil van 100 kilometer en ruim 56 procent!

Maar goed, de Twingo is niet gemaakt om met vier personen naar Zuid-Frankrijk te knallen, hoezeer het autootje zich er ook thuis zou voelen… Nee, de compacte Fransoos is overduidelijk bedoeld als tweede auto en voelt zich het lekkerst in stedelijke gebieden. Daarbovenop rijdt de gemiddelde Nederlander volgens cijfers van het CBS tussen de 32 en 36 kilometer per dag. Je hebt dus geen enorme actieradius nodig om goed gebruik te kunnen maken van de Twingo. Renault heeft echt bewust gekozen voor de compacte batterij van 27,5 kWh. Die houdt de prijs in toom, waarborgt een laag gewicht en bevordert tevens de efficiëntie en het rijplezier. Dat moet je ‘bekopen’ met een relatief bescheiden actieradius.

En de prijs?

Renault communiceert al sinds de eerste tekenen van de nieuwe Twingo een streefprijs: onder 20.000 euro. Is het de Fransen gelukt om die belofte waar te maken? Ja en nee … In thuisland Frankrijk is de vanafprijs bijvoorbeeld 19.490 euro. In Nederland kost de Twingo echter minstens 20.990 euro. Voor dat geld heb je een Twingo Evolution. Anders dan de Franse instapper, die alleen maar 1-fase kan laden (6,6 kW) kun je elke Nederlandse Twingo ‘gewoon’ met 11 kW opladen. Dat kost dus wat, maar dan ben je wel altijd in 3 uurtjes klaar.

Als je zaken als automatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol, regeneratieflippers, een leren stuur en de vrolijke hemelbekleding wilt, kies je voor de Techno. Die is 1600 euro duurder: 22.590 euro. Configureren kan nu al, de eerste leveringen worden in juni verwacht.

Conclusie

Ik kan me niet voorstellen dat je níét een beetje verliefd wordt als je oog in oog staat met de Twingo. De vierde generatie doet op veel manieren denken aan zijn oervader, maar ziet er toch modern uit. En niet alleen het uiterlijk overtuigt, ook op technisch gebied zit de nieuwe Twingo uitstekend in elkaar. De auto rijdt leuk, maar ook opvallend volwassen. Een overtuigend pakket in een vrolijk jasje.