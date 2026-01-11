Deze trucjes pikt de elektrische Renault Twingo van duurdere auto’s

Nieuws

De knuffelbare Renault Twingo Electric is te bestellen vanaf 22.590 euro. Veel van zijn functies en onderdelen zijn afgekeken van veel duurdere modellen. Wij geven zes voorbeelden

1. Besturing van de Renault 5

Rijden met de elektrische Twingo heeft nog niemand gedaan. Maar de verwachtingen zijn hoog, want hij krijgt de fijne besturing van de Renault 5 (vanaf 24.990 euro), maar dan met een nog kleinere draaicirkel. De R5 maakt binnen 10,3 meter rechtsomkeert en de Twingo heeft aan 9,87 meter genoeg.

2. Achteras van de Renault Captur

Op het gebied van veercomfort en wegligging moet de Twingo wel wat inleveren ten opzichte van de Renault 5, want de achteras met multilink-ophanging is vervangen door een torsieas, gebaseerd op de configuratie van de Renault Captur (vanaf 31.890 euro).

3. Fabriek van de Nissan Wave

De Nissan Wave? Ja, zo gaat Nissan zijn versie van de Twingo hoogstwaarschijnlijk noemen. De productie van beide elektrische stadsautootjes vindt plaats in de fabriek in Novo Mesto, Slovenië. Renault maakt er geen geheim van dat daar in de toekomst ook de nieuwe elektrische A-segmenter van Dacia van de band rolt.

4. Boordlader van de R4, R5 en A290

Val niet in slaap van het woord ‘boordlader’, want Renault gebruikt een boordlader die elektrische auto’s verandert in thuisaccu’s. En die ontwikkeling is retespannend. Maar niet elke elektrische Renault heeft deze techniek aan boord – alleen sommige exemplaren van de Renault 4 en 5, en Alpine A290. De Twingo is het vierde model.

Let op: voor bidirectioneel opladen (of V2G) moet de Twingo E-Tech Electric beschikken over de AC-lader van 11 kW. In Nederland is die standaard, maar in Frankrijk niet. Dus pas in de toekomst op met importauto’s.

5. One pedal drive van de Renault 4

De techno-uitvoering van de elektrische Twingo heeft een one pedal drive-functie die je activeert met flippers achter het stuur. Dat EV-handigheidje werd enkele maanden geleden geïntroduceerd op de Renault 4 (vanaf 29.990 euro) en wordt momenteel uitgerold naar andere modellen van het Franse merk.

In de Evolution-basisuitvoering kan de Twingo-rijder de regeneratiekracht verhogen door de B-modus te activeren via de schakelhendel. De mogelijkheid om te wisselen tussen 'B' en 'D' had de uitgefaseerde Renault Zoe van ruim 30 mille ook.

6. Google-multimediasysteem van de Renault Megane

De elektrische Twingo heeft ook een connectie met de elektrische Renault Megane (vanaf 38.390 euro), maar het is een hink-stap-sprong.

Het OpenR Link-multimediasysteem met ingebouwde Google-software verscheen namelijk voor het eerst in het C-segment met de elektrische Megane en de Austral, klom vervolgens naar het D-segment met de Rafale en de Espace, en vond daarna zijn weg naar het B-segment met de Clio, Captur, Renault 5 en Renault 4. Nu doet het systeem zijn intrede in het A-segment.