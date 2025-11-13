Goedkope Renault Twingo Electric maakt dure Volkswagen ID.3 ouderwets

Nieuws

De elektrische Renault Twingo is niet alleen schattig en goedkoop, hij laat ook zien hoe snel de ontwikkelingen gaan in EV-land. Want op deze 4 punten is hij geavanceerder dan de Volkswagen ID.3 uit 2020.

1. Batterij van Twingo is compacter en goedkoper

Ja, de batterij van de Twingo Electric is klein (27,5 kWh), maar ook compact. Renault gebruikt namelijk de moderne cell-to-pack bouwwijze. Daarbij worden de batterijcellen direct in de behuizing van het accupakket geplaatst en niet eerst gegroepeerd in modules. Dat scheelt ruimte en gewicht, en zorgt volgens Renault voor een kostenbesparing van 20 procent op de batterij.

De vijf jaar oude Volkswagen ID.3 staat op het MEB-platform en daarbij wordt nog met modules gewerkt. Dat is handig als je batterijen van verschillende formaten wilt maken (simpelweg een module erbij of eraf), maar de beschikbare ruimte wordt dus niet optimaal gebruikt.

2. Je kunt de Twingo als thuisbatterij gebruiken

Had je meegekregen dat de Twingo in Nederland waarschijnlijk méér dan 20.000 euro gaat kosten? Bij ons krijgt-ie namelijk standaard het Advanced Charge-pakket, wat zorgt voor sneller opladen (11 kW) en de mogelijkheid om te snelladen (50 kW). In Frankrijk heeft de Twingo dit pakket niet en daar duikt de prijs wel onder de 20 mille.

Dit Advanced Charge-pakket zet tevens de deur op een kier om de elektrische Twingo als thuisaccu te gebruiken. Het ondersteunt V2G (vehicle-to-grid), wat betekent dat het autootje stroom terug kan leveren aan het net. Nu moeten de energieleveranciers en de regelgeving nog meewerken. Dat klinkt als een heel gedoe – en dat is het ook – maar Renault Nederland is hier al aan begonnen toen de Renault 5 op de markt kwam (zie onderstaand artikel).

Begin bij Volkswagen over bidirectioneel opladen met de ID.3 en de mitsen en maren vliegen over de tafel. Bij de nieuwste exemplaren alleen na een software-update (oké, prima), bij de eerdere modellen alleen als ze een 77 kWh-batterij hebben (ai, dat zijn er maar weinig) en sowieso werkt het alleen met een DC bidirectionele lader (met DC, bestaan die überhaupt en wat kost dat wel niet?).







3. Twingo heeft flippers en one pedal drive

Eigenlijk zou elke EV flippers achter het stuur moeten hebben om het regeneratief remmen te regelen. De Volkswagen ID.3 heeft ze niet, de Renault Twingo Electric krijgt ze wel. In de Techno-uitvoering kies je tussen drie standen via flippers achter het stuur en de vierde stand is een one pedal drive-functie.

Jammer genoeg krijgen niet alle elektrische Twingo’s flippers achter het stuur. Het instapmodel heeft gewoon een extra krachtige B-stand. Net als vroeger. Net als de Volkswagen ID.3.

4. Renault verandert iets simpels in een puzzel

Elektrische auto’s hebben weinig onderhoud nodig en dus kom je zo weinig bij de dealer, dat je soms zelf de ruitensproeiervloeistof moet bijvullen. De eigenaar van de Volkswagen ID.3 moet daarvoor de motorkap openen en de blauwe dop open wippen – hoe saai en voorspelbaar.

Renault maakt er een escape room-achtige puzzel van. Om de ruitensproeiervloeistof bij te vullen in de Twingo, open je eerst de kofferbak om een speciaal hulpmiddel te vinden dat is opgeborgen in de reparatieset. Vervolgens kun je reservoir bereiken via één van de drie sierluchtinlaten in de motorkap. Wat zit er achter de andere twee? Giftige slangen? Je merkt: dit vierde punt is een gebbetje. In vijf jaar tijd is niet álles beter geworden in EV-land.